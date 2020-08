Mariah Careys syster: Utsattes för sexuella övergrepp

Alison Carey stämmer mamman

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 06 augusti 2020 kl. 23.46

Foto: AP och SPLASH NEWS Mariah och Alison Carey.

Mariah Careys äldre syster stämmer deras mamma för sexuella övergrepp.

De ska ha skett när Alison Carey var tio år gammal.

Hon kräver skadestånd för ”psykiskt lidande, fysisk skada och mental smärta”, enligt stämningsansökan.

Världsstjärnan Mariah Careys, 50, storasyster Alison Carey, 58, anklagar deras mamma Patricia, 83, för sexuella övergrepp med satanistiska inslag. Hon har nu lämnat in en stämningsansökan till domstolen i New York, rapporterar The sun.

Alison Carey hävdar i stämningsansökan att övergreppen ska ha skett när hon var tio år gammal. Mamman ska då ha tvingat henne till att utföra sexuella handlingar på främlingar. Hon ska även blivit tvingad till att bevittna när andra barn blivit utnyttjade på samma sätt under pågående satanistiska träffar.

Kräver skadestånd

Det framgår också att Alison Carey i dag lider av posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression till följd av traumat som barn. Hon har länge missbrukat droger för att försöka dämpa ångesten.

Hon kräver därför ett skadestånd för ”enormt psykiskt lidande, fysisk skada, mental smärta, ångest och för att avsiktligt orsakat känslomässigt lidande”.

Foto: Kamran Jebreili / TT NYHETSBYRÅN Mariah Carey.

När Alison Carey var elva år och Mariah Carey var tre, separerade deras föräldrar. Mariah Carey bodde kvar med mamman, och systern flyttade med pappan. Systrarna ska inte haft någon kontakt sedan 1994.

Greps för prostitution

Alison Carey var tidigare prostituerad och greps 2016 på ett hotellrum i New York efter att hon försökt sälja sex till en civilpolis.

Popstjärnan har undvikit att prata om sin syster, något som gjort deras storebror Morgan Carey, 60, väldigt upprörd. När systern greps uttalade han sig om Mariah Careys brist på engagemang.

Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Mariah Carey.

– Mariah bryr sig inte om någon annan än sig själv, sa han då i tv-programmet ”Inside edition”, enligt Daily Mail.

– Jag skulle hoppas att Mariah kunde finna i sitt hjärta att förlåta Alison för hennes försyndelser och göra något, skapa en fond, se till att Alison får sin ekonomi att gå ihop, lade han till.

