Gerald ”Buddie” Tiller från Dem Franchize Boyz död

Låg bakom jättehiten ”Lean wit it, rock wit it”

avCornelis Rikken

26 augusti 2019 15:34



1 av 2 | Foto: RAY TAMARRA Gerald ”Buddie” Tiller .

Gerald ”Buddie” Tiller från rapgruppen Dem Franchize Boyz är död.

Han blev 46 år.

Gerald ”Buddie” Tillers död har bekräftats av skivbolagsmogulen Jermaine Dupri, 46, som signade Dem Franchize Boyz till sitt bolag So So Def 2005.

”De kallar mig doktor, jag skriver ut det som behövs”, skriver han på Instagram, vilket refererar till en rad från gruppens hitlåt ”Lean wit it, rock wit it” (”They call me Doctor Doc, I prescribe what a n**** need"), följt av ”må du vila i frid”.

Hyllas på sociala medier

Det har ännu inte bekräftats hur Tiller dog men den före detta skivbolagschefen har även använt sig av hashtaggen #fuckcancer i inlägget.

Även rapparen Da Brat, 45, har lagt upp en hyllning till Tiller på Instagram där hon har postat en emoji som pekar finger följt av ordet ”cancer”.

Dem Franchize Boyz slog igenom 2006 med den tidigare nämnda jättehiten ”Lean wit it, rock wit it”.

Låten tog sig hela vägen upp till plats nummer sju på den amerikanska Billboard-listan och blev en stor framgång för gruppen.

Blev 46 år gammal

2008 släppte Dem Franchize Boyz sitt tredje och sista album ”Our World, Our Way”.

Förutom Tiller bestod gruppen av rapparna Parlae, Pimpin' och Jizzal Man.

Gerald ”Buddie” Tiller blev 46 år gammal.

