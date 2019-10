Bonde söker fru + FÖLJ

Tv-bonde akut till sjukhus

Bonden i ”Bonde söker fru: Jorden runt” stungen av skorpion

avAndreas Ekström

4 oktober 2019 10:23

En av bönderna i ”Bonde söker fru: Jorden runt” har blivit stungen av en skorpion.

Han fördes akut till sjukhus med käksmärtor.

”Han blev stungen i nacken så det var väldigt obehagligt”, skriver Linda Lindorff, 47, i ett meddelande till Hänt.

Linda Lindorff fick reda på att bonden hade förts akut till sjukhus efter en skorpionattack när hon sprang till ett anslutningsflyg som skulle ta henne till honom.

”I samma veva som vi ska borda anslutningsplanet nås vi av informationen att vår bonde blivit stungen av en skorpion, och utan att veta hur pass allvarligt det var satte vi oss allt så på planet för att åka ner”, skriver hon på bloggen.

Enligt programledaren ska allting ha gått bra med bonden. Även om han hade svårt att äta första dygnet efter skorpionhugget.



1 av 2 | Foto: CAROLINA BYRMO Linda Lindorff.

”Det ska ha känts som om någon körde in spikar i käken på honom och han fick ligga ner för att hjärtat inte skulle rusa. Men tack och lov gick det bra, han hade lite svårt att äta första dygnet men nu är han okej”, skriver Linda Lindorff i ett meddelande till Hänt.

Bönderna i ”Bonde sker fru: Jorden runt” bor i Spanien, Italien, Australien och Moçambique. Just nu spelas böndernas presentationsvideos in och under våren 2020 kommer programmet att sändas i sin helhet.

Nöjesbladet har sökt Linda Lindorff för en kommentar.

