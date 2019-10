Musik + FÖLJ

Rapparen ställer in – lägger in sig själv på behandlingshem

DMX kamp mot missbruket: ”Familj och nykterhet först”

DMX har i många år kämpat med sitt missbruk.

Nu meddelar den amerikanska rapparen att han tvingas ställa in sina kommande spelningar.

Anledningen är att han har lagt in sig själv på behandlingshem – igen.

48-årige Earl Simmons, mer känd under artistnamnet DMX, har minst sagt haft det tufft de senaste tio åren.

Rapparen har åkt in och ut ur fängelset otaliga gånger och så sent som i januari i år släpptes han fri efter att ha suttit inne för skattefusk.

Han har även haft stora problem med drogmissbruk och 2016 gick det så långt att han nästan dog till följd av en överdos.

Skulle ha spelat på stor festival

Nu meddelar DMX att han tvingas ställa in sina kommande spelningar efter att han återigen valt att lägga in sig själv på behandlingshem, rapporterat TMZ.

– I sitt pågående åtagande att sätta familj och nykterhet först har DMX valt att lägga in sig själv på behandlingshem. Han ber om ursäkt för sina inställda shower och tackar sina fans för deras stöttning, säger en talesperson till rapparen till sajten.

DMX skulle egentligen ha spelat på rapgruppen Three 6 Mafias återföreningskonsert i Memphis, Tennessee, på lördagen och på festivalen Rolling Loud i New York på söndagen.

Ligger bakom flera stora hitlåtar

DMX slog igenom under sena 90-talet och ligger bakom hitlåtar som "Party up (Up in here)", ”X gon’ give it to ya” och ”Ruff Ryders’ anthem”.

Han har även haft en framgångsrik skådespelarkarriär och medverkat i filmer som ”Cradle 2 the grave” och ”Exit wounds”.

2012 släppte han sitt senaste album, ”Undisputed”. Enligt uppgifter jobbar han just nu på ny musik.

