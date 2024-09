Johan Gunterbergs diss mot ”PH”: ”Vilsna ungdomar”

Ifrågasätter comebacken på Instagram

Publicerad 2024-09-10 21.02

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Johan Gunterberg ger ”Paradise hotel” en känga.

Humorprofilen är kritisk till att Viaplay tagit tillbaka realityserien.

”Kanske slutar vi filma och sända när vilsna ungdomar KNULLAR på tv?”, skriver han på Instagram.

Snabbversion Johan Gunterberg ifrågasätter Viaplays beslut att återuppta "Paradise hotel" efter övergreppsskandalen och kritiserar programmet på Instagram, där han föreslår att man borde sluta filma ungdomar som har sex på tv.

Viaplays presschef Susanne Nylén svarar på kritiken genom att säga att programmet väcker känslor och att Johan Gunterbergs förenklade bild av formatet får stå för honom själv. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

”Paradise hotel” är tillbaka efter övergreppsskandalen

Det uppskattas inte av De vet du-profilen Johan Gunterberg, 36.

På Instagram delar artisten och youtubern ett klipp där programledaren Rebecca Stella, 38, gästar TV4:s ”Efter fem” och berättar om de nya intimitetsreglerna.

– Är det så att det börjar hållas på så rings det in och alla får godkänna och säga okej. Det har till och med varit så att produktionen har gått in och tagit alla som har varit med och delaktiga åt sidan och sagt: Vill du verkligen det här? Vi behöver ett godkännande. Och så får de gå in igen och fortsätta. Det är extremt, extremt noggrant och det var jätteviktigt för mig, säger hon i programmet.

expand-left helskärm Johan Gunterberg.

”Försöker hitta på LÖSNINGAR”

Till klippet skriver Gunterberg:

”Jag tänkte på en annan lösning man skulle kunna överväga: Kanske slutar vi filma och sända när vilsna ungdomar KNULLAR på tv? Vad tror ni om det?”.

Han utvecklar sina åsikter i en Instagram story:

”Det är faktiskt rätt kul/intressant att vuxna människor sitter på möte och försöker hitta LÖSNINGAR på hur de ska kunna fortsätta sända när de filmar unga som knullar på tv. Haha!”.

”Paradise hotel” pausades 2021 efter den stora skandalen när två av tjejerna i programmet anmälde en av killarna för sexövergrepp. Viaplay och produktionsbolaget Mastiff fick hård kritik, och när programmet nu gör comeback har kanalen marknadsfört programmet genom att göra ett stort nummer av de nya intimitetsreglerna.

expand-left helskärm Johan Gunterbergs inlägg på Instastory.

expand-left helskärm Johan Gunterbergs inlägg på Instastory.

Viaplays svar: Förenklad bild

Susanne Nylén, presschef på Viaplay svarar på Johan Gunterbergs kritik.

– ”Paradise hotel” är ett program som väcker känslor och engagerar många och så ska det vara. Vad Johan Gunterberg tycker och hans förenklade bild av formatet får stå för honom, säger hon i en kommentar till Aftonbladet.

”Paradise hotel” sänds på Viaplay, TV3 och Pluto TV.

Aftonbladet har sökt Johan Gunterberg.