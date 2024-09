Molly Sandén ställer in Sthlm Fields

”Oförutsedda omständigheter”

TT

Publicerad 2024-06-14

Molly Sandén ställer in sin spelning på festivalen Sthlm Fields i Stockholm den 2 juli.

Enligt biljettförsäljaren Ticketmaster beror det på ”oförutsedda omständigheter” och alla biljetter kommer att återköpas automatiskt.

Resten av spelningarna på Sandéns sommarturné berörs inte, uppger skivbolaget Sony för TT.

Andra dragplåster på Sthlm Fields är Toto, Bring me the Horizon, The Hives och Viagra Boys.