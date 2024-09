David Batras skämt om Kinberg Batra – i direktsändning

Uppdaterad 23.15 | Publicerad 22.48

David Batra och Johans Glans delade ut pris på ”Barncancergalan – det svenska humorpriset”.

Mitt i direktsändning kommenterade Batra stormen kring sin fru Anna Kinberg Batra.

– Jag har haft det lite stressigt sista dagarna, säger David Batra i TV3.

Efter Aftonbladets avslöjande om jävig rekrytering har det stormat rejält kring Anna Kinberg Batra.

I fredags tvingades hon avgå som landshövding i Stockholm då regeringen tappat förtroendet för henne efter allvarlig kritik från Justitieombudsmannen.

Under lördagens ”Barncancergalan – det svenska humorpriset” kommenterade maken David Batra den senaste veckans rubriker i en sketch – mitt i direktsändning.

expand-left helskärm David Batra och Johans Glans delade ut pris på ”Barncancergalan – det svenska humorpriset.

”Haft det lite stressigt”

Han delade ut pris tillsammans med Johan Glans som frågade sin kollega om det hänt något på nyhetsfronten den senaste tiden.

– Nej det tycker jag inte att det har gjort. Ärligt talat, jag har haft det lite stressigt sista dagarna och letat lägenhet faktiskt. Det är lite körigt där hemma. Det är bråttom att flytta, säger David Batra från scenen.

Vidare frågar Johan Glans om det är ”problem med regeringen”?.

– Ja det kan man faktiskt säga att det är, svarar Batra.

expand-left helskärm Anna Kinberg Batra.

Förvirringen: Jävig eller jävlig?

Glans berättade skämtsamt att han läst någonstans att Anna Kinberg Batra är ”jävlig”, något han inte alls håller med om. David Batra säger snabbt att ordet han letar efter är ”jävig”.

– Jävig säger du. Är du säker på det?, säger Glans inför den skrattande publiken.

Slutligen skojar Glans om att det är han som ska bli ny landshövding i Stockholm.

– Det kan ju inte du vara kvalificerad för över huvud taget, säger Batra.

– Jag känner rätt folk, svarade Johan Glans snabbt.

Här är alla vinnarna på årets gala:

arrow Barnens pris: I just want to be cool (Matfighten)

arrow Årets scenshow: Måns Möller ”Mitt perfekta liv”

arrow Årets humorprogram: Herr talman

arrow Årets humorpodd, framröstad av Aftonbladets läsare: Flashback forever

arrow Hederspriset till Gösta Ekmans minne: Björn Skifs

arrow Årets manliga komiker: William Spetz

arrow Årets kvinnliga komiker: Sanna Sundqvist

arrow Årets komedi: Tore

FAKTA De nominerade i alla kategorier: arrow ÅRETS KOMEDI

Alla utom vi

Allt och Eva

Hypnosen

Tore arrow ÅRETS HUMORPROGRAM

Herr Talman

Laxbralla

IFS – Invandrare för svenskar

Svenska nyheter arrow ÅRETS MANLIGA KOMIKER

Ahmed Berhan

Johan Ulveson

Simon Garshasebi

William Spetz arrow ÅRETS KVINNLIGA KOMIKER

Nour El Refai

Petra Mede

Sanna Sundqvist

Shima Niavarani arrow ÅRETS SCENSHOW

Batra och Glans – 30 år tillsammans

Anakronisterna – En revy utan like

Pernilla Wahlgrens Happy Ending

Måns Möller – Mitt perfekta liv arrow ÅRETS HUMORPODD Röstades fram av Aftonbladets läsare. Alex och Sigges podcast

Flashback forever

Fråga Anders och Måns

Fördomspodden

Gynning och Berg

Kafferepet

Louise och Julia poddar

Ursäkta arrow Barnens pris: Bäst i test Challenge Charlie I just want to be cool (Matfighten) Komiker utan gränser Läs mer