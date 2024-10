Ed Westwick och Amy Jackson väntar första barnet

Två månader efter giftermålet

Publicerad 15.31

Stjärnorna väntar barn.

På Instagram visar Amy Jackson upp sin gravidmage.

”Chuck Bass ska bli pappa”, skriver en följare i kommentarsfältet.

I augusti i år ringde bröllopsklockorna för skådespelarna Ed Westwick, 37, och Amy Jackson, 32, och efter bara två månader som gifta delar paret den glada nyheten att de ska bli föräldrar.

I flera bilder på Instagram syns Jackson i en vit sidenklänning samtidigt som Westwick håller sin hand på hennes mage.

”Kan absolut inte vänta på lilla baby Westwick!”, skriver en följare i kommentarsfältet.

”Om det är en tjej, döp henne till Blair. Om det är en kille, döp honom till Dan, snälla”, skriver en annan.

Varit ett par i tre år

Westwick och Jackson började dejta år 2021 men gick inte ut offentligt med sin kärlek förrän ett år senare.

Ed Westwick har tidigare berättat om hur paret träffades:

– Jag såg henne och tänkte: ”Jag ska göra mitt drag! Vi pratade lite och jag frågade henne om hon ville ses över en kaffe”, sa han till Hello magazine i oktober förra året.

Känd från succéserien

Ed Westwick är mest känd för att ha spelat Chuck Bass i ”Gossip girl” som sändes i sex säsonger mellan 2007 och 2012.

Han har även varit med i filmer som ”Children of men”, ”Billionaire ransom” samt ”Me and you madness”.

Amy Jackson är modell och skådespelare, känd från flera indiska filmer som ”Sinh is bliing” och ”2.0”.