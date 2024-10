ELO tar farväl av publiken

Uppdaterad 13.11 | Publicerad 12.56

email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

55 år efter starten tar Electric Light Orchestra, ELO, farväl av livepubliken.

Enligt Billboard spelar Jeff Lynne och hans band i Hyde Park i London som en del av Summertimefestivalen den 13 juli.

76-årige Lynne, som var med och startade ELO i Birmingham 1970, konstaterar i ett uttalande att han gjorde comeback som liveartist 2014 i just Hyde Park. ”Det känns som det perfekta stället att göra vår sista show på.”

expand-left helskärm Jeff Lynne och hans ELO tackar för sig som liveband nästa år. Arkivbild.

ELO var mest framgångsrika under sena 70- och tidiga 80-talet, med låtar som ”Don't bring me down” och album som ”Out of the blue”.