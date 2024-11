Så märker lokalborna av inspelningen av ”Paradise hotel”

Flera filmer och realityprogram görs i området: ”De filmar jämt”

Publicerad 19.21

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

PUNTA PERULA, MEXIKO. En kort bilresa från det vibrerande ”Paradise hotel”-huset ligger det sömniga fiskarsamhället Punta Perula.

Alla verkar ha stenkoll på att det produceras realityprogram på löpande band vid lyxresorten – men få har fått smaka på lyxen själva.

– Det är inte vem som helst som får komma dit, säger apotekaren Jesus Garcia Mendoza, 69.

Följ med in i det lyxiga ”Paradise hotel”-huset i Mexiko

På Playa Nix där nygamla säsongen av ”Paradise hotel” spelas in går det att ta på de starka känslorna och intrigerna är många.

Men bara några kilometer bort ligger det lugna samhället Punta Perula.

Här finns inga likheter med de gigantiska lyxresorterna som ligger utspridda runt Punta Perula. Realityprogram och filmer produceras på löpande band i området – inte minst olika länders versioner av ”Paradise hotel”.

Olika produktioner kommer och går men lokalbefolkningen i Punta Perula består.

Aftonbladet var på plats och pratade med invånare i det lilla samhället i mars tidigare i år, då ”Paradise hotel” spelades in.

– De håller hus där borta och de filmar jämt och ständigt, säger Cristian Maria, 31, som jobbar i en butik vid stadens torg.

expand-left helskärm Cristian Maria, 31.

Turistsäsongen i bygden har inte riktigt dragit igång ännu.

Endast ett fåtal ”gringos” (amerikaner reds. anm.) som semestrar strosar omkring på gatorna i det snustorra samhället där gräsmattorna är allt annat än paradisiskt gröna.

Däremot är det många européer och amerikaner som är här för att jobba med tv och film, berättar Cristian Maria.

– Det kommer hit olika personer, men jag vet inte om det är deltagare eller andra i produktionerna. Men de är trevliga, säger hon.

expand-left helskärm Torget i Punta Perula, Mexiko.

expand-left helskärm Raul Limon Cruz, 36.

”Gör sitt jobb – sedan köper de öl”

Alla lokalbor som Aftonbladet pratar med vet om att det spelas in olika realityprogram precis i närheten.

En person säger sig till och med att han har stenkoll på vilka det är som kommer och går från inspelningsplatsen på Playa Nix.

– Varje år kommer det personer från olika länder. Just nu tror jag att det är svenskar som spelar in och efter det skulle nog norrmännen komma. Olika säsonger spelas in fram till juni, säger José Tranco, 35, som är chef för en liten närbutik i Punta Perula.

– De i produktionerna gör sitt jobb och sedan kommer majoriteten av dem hit till butiken för att handla och köpa öl och andra drycker, fortsätter han.

expand-left helskärm Casper Wolter och Mattias Helén festar loss.

Raul Limon Cruz, 36, säger att han inte har en aning om vilka typer av realityprogram som spelas in i området.

– Här märker man bara av produktionerna på så sätt att de kommer hit och övernattar och sedan körs de härifrån i särskilda bilar till stranden och där gör de alla sina inspelningar.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Sulia Presa, 25, Jesus Figueroa, 34, och José Tranco, 35, jobbar i närbutiken Oxxo. 1 / 2 Foto: Filip Meneses

Ser inspelningarna från håll

Lokalborna verkar älska utsikten från stränderna på den mexikanska ”glada kusten” lika mycket som ”Paradise hotel”-gänget gör.

– Vi lokalbor tar oss till det strandområdet och öarna där omkring med båt. Inspelningen av realityprogrammen ser man en bit ifrån. När de spelar in kan man inte gå dit, men man ser allt folk på håll, säger Cristian Maria.

De allra flesta lokalbor i området har på sin höjd bara sett den lyxiga och pampiga resorten från just håll, menar apotekaren Jesus Garcia Mendoza, 69.

– Jag har varit på stranden vid Playa Nix tillsammans med ägaren. Det är ingen privatstrand men det är inte vem som helst som får komma till själva huset. Det är väldigt fint, en av byggnaderna ser ut som en kyrka, säger han.

Parceremonierna i ”Paradise hotel” spelas in vid ett gult kapell som är det hus apotekaren syftar på. Byggnaden kallas för ”kyrkan” även bland de som jobbar i den svenska produktionen.

expand-left helskärm Martin Areola, 58.

”Vi saknar kulturen och språket”

Martin Areola, 58, som växt upp och bott i Punta Perula hela sitt liv har aldrig varit vid inspelningsplatsen.

– Det är inget vi kan ta del av och det finns inga aktiviteter för oss lokalbor där, men det gör mig inget. De som spelar in har sina rutiner och regler. Om de kontaktar oss för att de vill att vi ska jobba, då är vi redo att jobba. Men annars finns det ingen anledning att lägga sig i. Det vi saknar är kulturen och språket för att kunna arbeta där. Men de kommer hit och äter middag och gör andra bestyr och det är helt lugnt, säger han.

expand-left helskärm Lokalinvånare i Punta Perula, Mexiko.

Undantaget: Flera lokalbor var statister

Raul Limon Cruz berättar att han har några vänner som jobbat med att laga mat till de som arbetar på de utländska produktionerna.

Det är dock få från bygden som livnär sig direkt på produktionerna, menar de som Aftonbladet har pratat med.

Men det finns ett stort undantag då flera lokalbor anställdes och gjorde debut – som skådespelare.

– En gång sökte de efter personer från byarna runt här omkring som anställdes för att vara statister eller ”extras” i en produktion. Jag tror det var en film som handlade om den mexikanska ursprungsbefolkningen, säger Cristian Maria.