Erdogan kallar Eurovision ”ett hot”

TT

Publicerad 2024-05-20

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan är ilsken över Eurovision Song Contest. Arkivbild.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan utmålar Eurovision Song Contest som ett ”hot mot traditionella värderingar”.

Det säger han på måndagskvällen i ett tal efter ett regeringssammanträde, skriver AP.

Deltagarna i Eurovision kallar han ”trojanska hästar” som vill skapa ”social korruption”.

– Vi förstår nu att vi tog helt rätt beslut att hålla Turkiet utanför den här skamliga tävlingen, säger presidenten.

Eurovision fick nyligen sin första ickebinära vinnare i schweiziska Nemo och enligt Erdogan uppmuntrar tävlingen könsneutrala artister, som han anser är ett hot mot den traditionella familjebildningen.

Turkiet har inte deltagit i Eurovision Song Contest sedan 2012. Den turkiska artisten Sertab medverkade dock under den ena semifinalen i Malmö för två veckor sedan, då hon framförde sin vinnarlåt ”Every way that I can” från 2004.