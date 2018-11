Idol + FÖLJ

Nathalie Brydolf tvingas lämna ”Idol”

Idolerna fick experthjälp av etablerade artister i kvällens fredagsfinal.

Nathalie Brydolf sjöng duett med Benjamin Ingrosso– men det räckte ändå inte hela vägen.

– Jag är jätteledsen. Jag trodde inte att de skulle gå så här den här veckan, säger Nathalie i programmet och har svårt att hålla tårarna borta.

Nathalie Brydolf framförde låten ”Sugar” tillsammans med Benjamin Ingrosso – ett bejublat framträdande som hyllades av juryn – men trots stjärnhjälpen tog ”Idol”-resan slut i den åttonde fredagsfinalen.

Nu återstår bara fem deltagare och två fredagsfinaler i årets ”Idol”, innan det är dags för final den 7 december.

Mitt i all besvikelse passade Nathalie på att skicka med en lyckönskning till den enda kvarvarande tjejen i tävlingen.

– Nu hoppas jag verkligen att Kadiatou vinner det här i Globen, säger hon i programmet ”Idol extra” med gråten i halsen.

Även juryn var förvånad över resultatet.

– Nathalie förtjänade inte att åka hem i kväll. Framträdandet var riktigt bra och hon har vid flera tillfällen visat vilken bredd hon har i sitt artisteri, säger Nikki Amini i ”Idol extra”.

Tidigare har Nadia Cameron, Ambér Flores, Vanja Engström, Matice Kamara, Ki Soe, Tua Selge och Maximilian Bergstrand fått lämna tävlingen.

”Idol” sänds fredagar klockan 20.00 på TV4 och TV4 Play.

Kvällens duetter

FELIX SANDMAN & KADIATOU: Hurt Somebody – Noah Kahan, Julia Michaels

WIKTORIA & WILLIAM STRID: Stay With Me – Sam Smith, Mary j. Blige

BENJAMIN INGROSSO & NATHALIE: Sugar – Maroon 5

MARIETTE & WILLIAM SEGERDAHL: Shallow – Lady Gaga, Bradley Cooper

HANNA FERM & BRAGI: Up Where We Belong – Joe Cocker, Jennifer Warnes

ASTRID S & SEBASTIAN: I'll Be There – Jess Glynne

