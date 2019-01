Charlotte Perrelli är som bäst när hon skippar schlagern

1. Jag är tillbaks 2. Flickan från Småland 3. Kommer du tro på mig? 4. Höstens sista blomma 5. På något sätt 6. Damn you/Shouting star/Game over 7. Under vinrankan 8. Gröna små äpplen 9. Här står jag 10. Stolthet 11. Caruso 12. The girl 13. Här hos mig 14. Million miles away 15. Låt mig gå 16. Släpper allt 17. Mitt liv 18. Hero 19. Take me to your heaven