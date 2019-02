Helena Hyséns ilska mot Kanal 5: ”Får mig att framstå som idiot”

avBenjamin Andrée

NÖJE 4 februari 2019 12:16

Realityserien ”Hyséns” är äntligen tillbaka i rutan.

Men Helena Hysén är inte nöjd med hur kanalen valt att klippa första avsnittet.

– De har klippt ihop lösryckta citat som får mig att framstå som en idiot som inte kan släppa skilsmässan, säger hon till Nöjesbladet.

I kvällens säsongspremiär av ”Hyséns” är det mors dag och Helena Hysén firar den tillsammans med barnen Anton och Annie.

De båda skojar friskt och pikar henne för att hon hela tiden tjatar om deras pappa och skilsmässan.

När Nöjesbladet pratar med Helena Hysén är hon besviken och upprörd över hur Kanal 5 valt att klippa avsnittet.

– Jag fick direktiv att jag skulle fråga barnen om deras pappa hört av sig. Det är allt. När jag sedan såg programmet så blev jag förbannad. De har klippt ihop lösryckta citat som får mig att framstå som en idiot som inte kan släppa skilsmässan, säger hon.

”Bedrövligt och uselt”

Enligt henne själv så har de bland annat klippt in att Anton säger: ”Here we go again” och att dottern Annie säger: ”Hon bara matar på” i samband med att Helena pratar om ex-maken.

– Jag har fått utstå massa skit när det gäller skilsmässan. Jag får skulden för allt men i själva verket är det Kanal 5 som fortsätter att vinkla det så. Det är bedrövligt och uselt att de gör så här. Det retar mig, säger hon.

Och hon är inte bara besviken på hur hon framställs i serien, tv-profilen är också rädd för konsekvenserna eftersom hon tidigare har haft problem med hat och hot.

– Nu kommer jag få massa hat igen och folk som skriver saker i stil med: ”Låt Glenn vara din tjatiga bitch” och liknande grejer.

Foto: Kanal 5 Helena Hysén i kvällens avsnitt av ”Hyséns”.

Helena har ringt upp Kanal 5 för att få en förklaring och även framfört sin önskan att programmet ska klippas om.

– De var inte alls speciellt förstående. Svaret jag fick var bara att de inte gick att ändra något för att programmet redan var klippt. Det är inte acceptabelt, säger hon.

Kanal 5: Vi har en bra och nära dialog

Varför tror du att kanalen väljer att klippa avsnittet på det här viset?

– Det är förstås bra för tittarsiffrorna. De har själva sagt att de lagt min medverkan i de tre första avsnitten för att om folk väl har tittat på tre avsnitt så är de fast sedan. Jag känner mig utnyttjad på ett sätt.

Så du är bara med i de tre första avsnitten av nya säsongen?

– Ja, och anledningen till att jag fått lämna serien är att jag har tagit för mycket fokus från Camilla (Glenn Hyséns fästmö, reds. anm). Så är det bara. Det är ingen hemlighet.

Enligt kanalen är detta något mellan dem och Helena Hysén.

– Jag skulle säga att vi har en bra och nära dialog med våra profiler. Det är givetvis inget vi kommenterar utåt vad som sägs mellan oss och våra profiler utan den kontakten har vi direkt med dem, säger Martin Nersing, Pressansvarig Hyséns.

Hyséns” visas på måndagar klockan 21:00 på Kanal 5.

