Selena Gomez + FÖLJ

Selena Gomez nära att dö under livsviktiga operationen

NÖJE 10 mars 2018 08:42

Selena Gomez fick en ny njure förra året.

Men under operationen uppstod komplikationer – och världsstjärnan svävade i livsfara.

– Hon kunde ha dött, säger donatorn och vännen Francia Raisa till W Magazine.

Selena Gomez, 25, genomgick en njurtransplantation förra året. Hollywoodstjärnan lider av den autoimmuna och kroniska sjukdomen lupus och var därför i stort behov av en njure.

Donatorn var ingen mindre än hennes bästa vän, Francia Raisa, 29. I ett känslosamt inlägg på Instagram, tackade Selena Gomez kompisen för den livsviktiga presenten.

”Jag älskar dig så mycket”, skrev hon efter operationen.

”Fick komplikation”

Nu berättar Francia om den svåra operationen – som höll på att sluta riktigt illa för Selena Gomez.

– Selena fick en komplikation också. Några timmar efter vår operation vaknade jag upp och hade fått ett sms från henne där det stod: ”Jag är riktigt rädd”, berättar Francia i en intervju i W Magazine.

Komplikationen berodde på en artär som gick sönder under operationen, berättar Francia vidare.

– De var tvungna att ta in henne på en akut operation och ta en ny ven från hennes ben och bygga upp en ny artär för att hålla min njure på plats. Hon kunde ha dött.



1 av 2 | Foto: Eric Charbonneau / SCANPIX SWEDEN Selena Gomez.

”Jag ska testa mig”

Francia fick veta att vännen var i akut behov av en ny njure, när Selena Gomez inte klarade av att öppna en vattenflaska själv. Selena Gomez föll ihop på golvet och började gråta. Francia fick veta att väntetiden för en ny njure låg på sju till tio år.

– ”Då kom jag på det och sa: ”Jag ska testa mig”. Jag ringde hennes assistent bakom hennes rygg för att få information, och det var så processen började.

Efter operationen sjönk de båda in i depressioner. Men enligt Francia ville de ligga lågt och undvika uppmärksamhet.

I början av februari rapporterades det att sångerskan hade fullgjort ett två veckor långt intensivprogram på ett behandlingshem i New York, för att jobba med just depression och även ångest. Enligt The Blast bestod behandlingen av terapi, hälsosam mat, pilates och meditation

Sångerskan ska nyligen ha fullgjort ett två veckor långt intensivprogram på ett behandlingshem i New York, för att jobba med depression och ångest. Enligt The Blast ska behandlingen ha bestått av terapi, hälsosam mat, pilates och meditation, vilket ska ha hjälpt henne.

Tre skandaler i kändisvärlden 2018 00:36

LÄS OCKSÅ Selena Gomez inlagd på rehab

LÄS OCKSÅ Justin Bieber på lyxresa – med sin mamma

10 mars 2018 08:42