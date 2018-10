Alcazar + FÖLJ

Slutet närmar sig för Alcazar: ”Det har varit kaos”

NÖJE 6 oktober 2018 15:59

Nu är discodivorna i Alcazar redo att ta farväl av publiken efter tjugo framgångsrika år.

Men separationsångest, en stukad fot och röstproblem satte nästan stopp för turnépremiären.

– Det har bitvis varit rena rama kaoset under repetitionerna, säger sångerskan Tess Merkel Solomons till Nöjesbladet.

Discogruppen Alcazar firar 20 år som grupp och tar farväl av publiken med avskedsturnén ”20 years of disco - mission completed” som har premiär i Halmstad Arena på fredagskvällen.

Och det är mycket känslor inblandade för gruppens tre medlemmar Tess Merkel Solomons, 48, Andreas Lundstedt, 46, och Lina Hedlund, 40.

– När vi började repetera så blev det så oerhört tydligt att det här är slutet för Alcazar som grupp. Nästan som att det gick upp ett ljus att nu är det verkligen över. Så känslorna har åkt berg och dalbana för oss alla tre de senaste veckorna, säger Tess Merkel Solomons.

Tjugo år är en lång tid och gruppens båda originalmedlemmar Tess Merkel Solomons och Andreas Lundstedt har växt ihop och blivit nästan som syskon.

– Vi älskar varandra så innerligt. Lika mycket som jag älskar honom så vill jag ibland strypa honom. Han känner nog likadant? Han vill säkert slå ihjäl mig ibland. Så det jämnar ut sig, säger hon och skrattar.

Att vara både bästa vänner och kollegor är inte helt enkelt.

– Vi är sjukt synkade när vi står på scenen, men i livet har Alcazar inte alltid varit synkade. Vi är ju tre individer så det är ju en omöjlighet att vara det. Så det är klart att det blir krockar ibland och även rejäla explosioner, säger Tess.



1 av 2 | Foto: MALIN ARNESSON

I biografin ”Alcazar - Carpe disco” som släpptes i augusti skrivs det om att det bitvis varit väldigt stormigt i gruppen. Och rykten cirkulerar att det varit stökigt under året.

– Jag vill inte ljuga. Det har bitvis varit rena rama kaoset under repetitionerna för min del, säger Tess och fortsätter:

– Vi har haft en tuff sista produktionsvecka, när saker och ting inte alls har suttit på plats och det gör ju att det blir mer stress, tvivel och oro än vanligt.

Under stress och press är det lätt att man gör misstag och att det händer olyckor.

– Tidigare i veckan vaknade jag på morgonen och min fot var stor som en fotboll. Det blev akut till sjukhus och läkarna trodde först att jag brutit ett ben i foten. Men det var bara en rejäl stukning. Jag fick starka värktabletter och blev ordinerad vila. Men det funkar ju inte, säger hon.

Vad hade du gjort om foten var bruten?

– Jag hade tejpat den riktigt ordentligt och bara kört. The show must go on heter det ju.

Sångerskan menar på att de senaste årets känslomässigt tuffa tid på något konstigt sätt ändå fått Alcazar att bli starkare och bättre än på länge.

– Jag kan säga som så att efter alla turer fram och tillbaka har vi landat i något fantastiskt. Nu känns allt bra. Vi är så jävla redo att göra det här och vi sparar inte på krutet. Det kommer bli fantastiskt. More is more är bara förnamnet.

”20 years of disco - mission completed” hade premiär i Halmstad Arena den 5 oktober och avslutas på Cirkus i Stockholm den 31 december.

LÄS OCKSÅ Vad fan händer i mitten, Alcazar?

LÄS OCKSÅ Andreas Lundstedt dissades först av sin ”grekiske gud”

LÄS OCKSÅ Andreas Lundstedt om storbråket i Alcazar – och nya Mellokärleken

6 oktober 2018 15:59