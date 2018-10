Sarah Dawn Finer + FÖLJ

Sarah Dawn Finer håller musikal-skola i SVT



Under onsdagskvällen är det premiär för ”Sarah's sound of musicals”.

En SVT-serie där Sarah Dawn Finer, 37, i sex avsnitt tar oss med bakom kulisserna i musikalvärlden.

– En anledning att göra det här, är att väcka folks nyfikenhet, att visa att det finns mer än ”Cats, säger hon – och berättar också om rollen hon nobbade och som kunde ha förändrat hennes liv.

Att säga att Sarah Dawn Finer brinner för musikaler, är en underdrift.

När man möter henne, eller ser de sex avsnitten, märker man att hon andas och lever för musikaler. Och kan väldigt mycket. Det var så den här tv-serien började.

– Jan Gradvall (känd populärkulturell skribent) hade en podd på Sveriges Radio. Jag var med i avsnittet med temat Varför är folk så rädda för musikaler? Efteråt sa han: Herregud, vad mycket du kan, du måste göra något av det.

Sarah tog kontakt med SVT:s kulturredaktion och efter ett par års pitchande, blev det grönt ljus, ungefär samtidigt som Sarah födde sin dotter Annie i maj förra året.

”Inte alls så glamoröst”

Nu är serien färdig. En slags underhållande grundkurs om musikaler. Tv-tittarna får följa med bakom kulisserna på Broadway i New York, West End i London och på Oscarsteatern i Stockholm. Sarah möter stjärnor, regissörer, kompositörer, producenter, många tunga namn, och svenskar som Peter Jöback och Fred Johansson som slagit sig fram utomlands. Vi får veta allt från varför Donald Trump blev arg på succémusikalen ”Hamilton”, till arbetsvillkoren på Broadway.

– Det är inte alls så glamoröst. Inte särskilt bra betalt, ofta sämre än i Sverige. Gamla ruttna teatrar, det är verkligen blod, svett och tårar, de som jobbar är så superpassionerade, men jag älskar den här grejen med 150 personer i ett kugghjul som ska fungera varje kväll.

– Hade jag fått bestämma fullt ut, hade nog tv-serien haft mer nördfakta, mer för folk som kan massor om musikaler. Nu är den mer för folk som inte kan så mycket om ämnet, säger Sarah.

– Musikaler har ett stort uttryck, det är inte något som svenskar är särskilt bekväma med. Det är en fantastisk konstform om det görs rätt, när det görs dåligt är det hemskt.

– En anledning att göra det här, är att väcka folks nyfikenhet, att visa att det finns mer än ”Cats”. Jag har ju frågat folk: Har ni inte sett något annat? Det finns ju så mycket att välja på som är bättre.

”Brukar aldrig prata om barn”

(Det bör påpekas att Sarah använder ”Cats” som ett negativt exempel, för att jag hävdade att det är de tre tråkigaste timmarna i mitt liv).

Största jobbet låg i research, att skaffa arkivbilder och i att få tag på folk och pussla ihop dem under de hektiska dygn när Sarah och filmteamet besökte metropolerna.

Låter som en rörig inspelning. Hur fick du samtidigt ihop mammarollen, din dotter var ju inte så gammal då?

– Hade du frågat en man det? Brukar du fråga män om det?

– Jag brukar aldrig prata om barn, manliga kollegor får inte de frågorna, även om de har fem barn, en fru och är på turné 200 dagar om året.

– Det är klart det har förändrat mitt liv. Jag tror ingen vet hur förrän man får barn. Men det var inga problem. Jag hade slutat amma när vi spelade in. Hela min familj finns i USA. Moster, kusiner, mina föräldrar var med och så har ju barnet en pappa också.

– Det är nog lättare att vara artist och ha barn än till exempel sjuksköterska. Första gången jag såg Benjamin Ingrosso var han tre år och stod och härmade oss artister bakom scenen. Han känns väl hyfsat trygg i dag…



Sarah Dawn Finer om…

… rollen hon nobbade:

– Jag var 22, hade precis flyttat till New York, hade sjungit på en fest och genom kontakter hamnat på en audition för Cirque de Soleil. Jag bara matade låtar för nio fransmän som sa ”sing sad, sing happy, sing something in Swedish”. Sedan ville de jag skulle flytta till Las Vegas om tre veckor och göra tio föreställningar i veckan i tre år. ”Ingen nobbar oss”, sa de när jag tackade nej. Men ibland undrar jag om mitt liv hade sett annorlunda ut eller inte om jag hade tackat ja.

… sina favoritmusikaler:

– Det är musiken jag går igång på. ”Dreamgirls”, ”West Side story”, ”Hamilton”, ”Waitress”, ”Hair”, ”Jesus Christ Superstar”, ”Billy Elliot” med musik av Elton John, ”The color purple” som har tung story. Gärna något som är mer dramatiskt än glatt, men jag älskade ju ”The book of Mormon”.

… musikaler hon skulle vilja vara med i:

– Tre av dem har jag gjort; ”Rent”, ”Cabaret” och ”Dr. Jekyll & Mr. Hyde”. Men om jag fick välja fritt‚ även om jag har fel ålder, fel hudfärg, inte är tillräckligt bra, så… Whoopi Goldberg-rollen i ”The color purple”, Effie i ”Dreamgirls”, Barbra Streisands roller i ”Yentl” och ”Funny girl”, Carole King i ”Beautiful” och Judas i ”Jesus Christ Superstar”.

… om vikten av svenska succémusikaler:

– Jag tror det betyder så himla mycket. Ta ”Kristina från Duvemåla” eller nu ”Så som i himmelen”. Historier om svenskar, med svensk folkmusik i grunden. Jag tror man identifierar sig med de storiesarna på ett helt annat sätt än en inköpt amerikansk musikal. Jag hoppas ”Så som…” går i många säsonger och inspirerar fler att våga skriva musikaler.