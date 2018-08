Olyckor + FÖLJ

”Aqua”-Lene i rullstol efter cykelolycka: ”Shit happens”

5 augusti 2018

Sångerskan i 90-talsbandet Aqua, Lene Nystrøm, har skadat sig i en cykelolycka, berättar hon själv på Instagram.

– Jag kan bekräfta att Lene skadat sig i en cykelolycka men hon mår bra och kan fortsatta med konserter och inplanerade göromål, säger managern Ole Fredrik Jonsbråten till norska VG.

”Shit happens, but the sun is shining. På väg mot Sverige #ilovetoridemybicycle” skriver Lene Nystrøm på Instagram där hon lagt upp en bild på sig själv i rullstol på Köpenhamns flygplats.

Sångerskan ser glad ut under omständigheterna. Hennes manager bekräftar också för VG att olyckan inte är av det allvarligare slaget.

1 av 5 | Foto: Marcus Ericsson "Vi som älskar 90-talet" på Zinkendamms IP med Lene Grawford Nystrøm och René Dif.

Uppträdde i Sverige

Lene Nystrøm uppträdde under Strömstadfestivalen i helgen med övriga Aqua-medlemmar: René Dif, Claus Norreen och Sören Rasted.

– Jag kan inte säga mer än att hon har det bra, hon överlever nog detta också, säger Ole Fredrik Jonsbråten.

Förutom turnén med Aqua är Lene Nystrøm aktuell som skådespelare i den danska tv-serien ”Klovn”, på svenska ”Clown”.

Under förra året skilde sig Aqua-sångerskan från Sören Rastad efter 16 års äktenskap. Paret har en dotter tillsammans.

”Beslutet är det svåraste vi har varit tvungna att ta”, skrev Lene Nystrøm på sin Instagram då.

