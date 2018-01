Missen: Samir råkade bekräfta hemliga romansen

Fanns på band från ”Let’s dance”

Foto: TV4 Sigrid och Samir råkade fastna på film när de bekräftade romansen under ”Let’s dance”.

Samir Badran och Sigrid Bernsom vägrade länge att bekräfta romansryktena som kretsade kring dem i ”Let’s dance”.

Nu visar det sig att Samir råkade avslöja romansen för ett kamerateam av misstag – men materialet visades aldrig.

– Jag är väldigt överraskad att det inte visades då, säger Sigrid Bernson i ”Agnetas nyårskarameller” där sekvensen visas för första gången.

Samir Badran och Sigrid Bernson fann varandra under årets säsong av ”Let’s dance” när hon tog sig an uppgiften att lära honom att dansa. Under säsongen florerade romansrykten kring paret som de länge vägrade bekräfta.

I sista avsnittet bjöd de på en puss i slutet av sin dans. Under den stora efterfesten som hölls på Grand hotel den 12 maj efter finalen kysstes de öppet.

Men det dröjde till slutet av augusti innan de avslöjade att de mycket riktigt var tillsammans . I ett klipp på deras då nystartade Youtubekanal sa Samir ”Nu är vi tillsammans. Så ni vet det allihopa”.

Råkade avslöja romansen

I ”Agnetas nyårskarameller” får tittarna se aldrig tidigare visat material från ”Let’s dance”-inspelningarna. I en sekvens filmad i träningslokalen råkar Samir avslöja lite mer än vad han tänkt sig.

– Vi gick och käkade en macka. Sen gick vi hem. Och jag hittade inte min hemmanyckel. Har du... säger han i klippet och tittar på Sigrid innan han inser sitt misstag.

Båda två brister ut i gapskratt och Sigrid försöker rädda situationen.

– Gud vad roligt. Det var jättekul. Men det där hände aldrig. Ni filmar inte nu va? säger hon.

”Väldigt överraskad”

Samir bekräftar för Agneta Sjödin att pratstunden gällde en av de första kvällarna Sigrid sovit över hos Samir. Enligt Sigrid bad hon och Samir filmteamet att inte ge bandet till produktionen. Och de fick som de ville. Sekvensen visades aldrig upp under säsongen.

– Jag är väldigt överraskad att det inte visades då. Det var väldigt schysst av dem, säger Sigrid.

”Agnetas nyårskarameller” sänds på Nyårsdagen, 1 januari klockan 20.00 i TV4.

