Stjärnorna som satsar allt på att hålla sig unga

Bär med sig påse med piller

HOLLYWOOD

När den mycket yngre pojkvännen försvinner på toaletten drar skådespelerskan upp en påse med piller.

De gula, vita, röda och gråa kapslarna får bartendern att kasta misstänksamma blickar åt vårt håll.

– Oroa dig inte. Det är bara örter, ropar hon.

Blandningen är ”mirakelmediciner” – sånt som ska hålla huden fräsch, celluliterna borta, rynkorna stången och synen skarp. Bland annat.

Påsens innehåll är bara en del av hennes dagliga dos för att hålla sig ung i Hollywood .

Till det kommer yoga, massage, kokosvatten, grönt té och hudkrämer i mängder.

Just i dag har hon samlat ett gäng på Soho House i West Hollywood för att officiellt fira att leverfläcken hon opererat bort på sidan visat sig ofarlig.

Att hon samtidigt sprutat in fillers i mungiporna, botox i pannan och stramat åt huden vid käken och halsen är vi bara ett fåtal som vet och absolut inte hennes pojkvän.

Nya utseenden

– Sånt behöver han inte informeras om, har hon svarat när det försiktigt kommit på tal.

I Hollywood är hon långt ifrån unik när det gäller skönhets-offensiven. Just jul och nyår är högsäsong för ingrepp.

Det brukar inte minst prisgalor i januari och februari avslöja då både manliga och kvinnliga skådisar dyker upp med helt nya utseenden.

För just den här skådespelerskan är förbättringarna inte över ännu. På nyårsdagen bär det av till ett ”silent retreat” i fem dagar. Där, ett par timmar norr om Los Angeles, ska mobil och dator låsas in medan hon ägnar dygnets vakna timmar åt meditation, hajker, träning, bokläsning och lågkalorikost – allt under fullständig tystnad.

– Det gör att stressnivån i kroppen sänks och ansiktet ser utvilat ut, säger hon.

Skräckslagen

När någon frågar vad hela hennes samlade skönhetsrutiner kostar, viftar hon bort det med ett leende.

– Tror någon att det är gratis att hålla sig ung?

En av gästerna gör tecken att pojkvännen är på väg tillbaka. Det är lika med byte av samtalsämne.

– Vi har verkligen anledning att fira i dag, säger han och fiskar fram ett tunt kuvert ur innerfickan.

– Därför vill jag ge dig något jag tror att du har önskat dig länge.

Hon öppnar det långsamt.

Jag vet inte om det är botoxbehandlingen och alla fillers som gör det omöjligt att avgöra om hon är glad eller skräckslagen.

Men kuvertet innehåller i varje fall ett presentkort.

På skönhetsingrepp.

