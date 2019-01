Komiker + FÖLJ

Komiker hittad död i Mexiko - blev 32 år

Foto: Ali Goldstein / AP Kevin Barnett.

avBenjamin Andrée

NÖJE 23 januari 2019 00:57

Komikern Kevin Barnett är död.

Enligt uppgift har han av okänd anledning dött under en semesterresa i Mexiko.

Under tisdagen meddelade The Stand comedy club i New York att komikern Kevin Barnett dött, skriver Page Six.

Komikern som bland annat ligger bakom Fox tv-serien ”Rel” dog under en semesterresa i Mexiko.

Han blev 32 år.

Kollegan och skådespelaren Chelsea Peretti delade nyheten på Twitter där hon skrev: ”Jag är så ledsen”

The Last Podcast Network, som driver podcasten ”The Roundtable of Gentlemen”, där Barnett medverkar delade också nyheten om komikerns bortgång i sociala medier:

”Kära podcast-familj. Det är med sorg i hjärtat vi ger er nyheten att Kevin Barnett gått bort”, skriver de på Instagram.

Omständigheterna kring komikerns plötsliga bortgång är fortfarande okända.

