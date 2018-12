Cher + FÖLJ

Cher till Sverige nästa år

Foto: Evan Agostini/AP/TT Cher kommer till Sverige hösten 2019. Arkivbild.

NÖJE 11 december 2018 13:05

Cher har inte spelat i Europa på över 14 år, men i höst gör hon ett stopp i Sverige. Den 17 oktober spelar den amerikanska popikonen på Friends arena i Solna, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Konserten är en del av Chers världsturné "Here we go again tour", där hon spelar låtar från hela sin karriär men också från senaste skivan där hon tolkar Abba-låtar. Skivan släpptes i samband med hennes medverkan i Abba-filmen "Mamma mia! Here we go again".

Cher slog igenom på 60-talet som ena halvan av duon Sonny & Cher tillsammans med maken Sonny Bono. Hon gav ut sitt första soloalbum "All I really want to do" 1965 och har sedan dess släppt en lång rad skivor och haft hits som "If I could turn back time", "Just like Jesse James" och "Believe".

Hon har även en karriär som skådespelare och vann en Oscar för sin roll i filmen "Mångalen" från 1987.

Biljetterna till Sverigespelningen släpps den 25 februari.

