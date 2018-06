VM 1982 var fotbollens Beatles

1. Nick Cave And The Bad Seeds (konsert, Dalhalla)

”Do you love me?”, ”From her to eternity”, ”Tupelo”, ”Jubilee street”, ”The weeping song”, ”Stagger Lee” och ”Push the sky away”. Lika mycket konsert som psykbryt. Oerhörda laviner och psalmer som krossar det mesta i sin väg.

2. ”Oh my sweet Carolina” (Ryan Adams & First Aid Kit, livenummer)

Amfiteatern Red Rocks i Colorado är utan överdrift helig mark. Och att Ryan Adams och First Aid Kit sjöng ”Oh my sweet Carolina” tillsammans där är på så många sätt veckans vackraste nyhet.

3. ”Billions” (tv-serie, HBO Nordic)

Den tredje säsongen var glimrande underhållning. Fortsättningen på denna remix av filmen ”Wall Street” och tv-serien ”Vita huset” kan bli ännu bättre.