Evangeline Lilly + FÖLJ

Evangeline Lilly gick i pension vid 30 – gör nu comeback

Lost-stjärnan Evangline Lilly om comeback-beslutet

NÖJE 5 juli 2018 10:57

HOLLYWOOD

Evangeline Lilly avskydde berömmelsen och pensionerade sig efter tv-succén ”Lost”.

Men Hollywood ville annat.

För Nöjesbladet berättar den kvinnliga stjärnan i Sverigeaktuella ”Ant-man and the wasp” om beslutet som fick henne att återvända till rampljuset och det som gjort att hon nu älskar uppmärksamheten.

Skylten med Evangeline Lillys namn och hennes senaste filmtitel borde inte sitta på den dörren till hotellsviten i Los Angeles-stadsdelen Pasadena.

Redan ett år innan ”Lost” satte punkt 2010 hade hon förklarat att hon var klar med Hollywood. Sex säsonger i den Damon Lindelofs-skapade flygkraschshistorien i Hawaii tyckte hon fick räcka.

Den höga lönen och låga levnadskostnader bäddade för att hon skulle kunna göra allvar av sin dröm och sluta jobba trots att hon bara var drygt 30.

Valet påverkades av att hon blivit kär och ville bilda familj. Bakom sig hade hon ett stökigt förhållande med Lost-skådisen Dominic Monaghan.

I hawaiianen Norman Kali fann hon den stabilitet hon tidigare saknat och 2011 fick de sitt första barn, sonen Kahekili.

– Berömmelse var aldrig något jag gillade, säger hon när hon i svarta slacks och mörk, fågelprydd blus tar emot i det rum som för dagens gjorts om till tv-studio.

– Den som hände var att jag pensionerade mig.

För Lilly var livet fullt. Hon delade sin tid mellan mammarollen och författandet av barnböcker som ”The squickwonkers”.









1 av 3 | Foto: MARVEL ”Ant-man and the wasp”.

Ett ultimatum

Då, efter två år utanför film- och tv-världen, ringde telefonen.

– Det var Peter Jackson som bad mig spela en alv i min favoritbok från barndomen. Jag kunde inte säga nej, säger hon om erbjudandet som ledde till ”Hobbit: Smaugs ödemark”.

– Jag hade en helt underbar upplevelse under inspelningen av den filmen.

Den specialskrivna rollfiguren Tauriel var med i uppföljaren och Lilly gjorde också en roll mot Hugh Jackman i ”Real steele”.

– Sen kom Marvel och uppvaktade mig för Ant-man. Då verkade det som om erbjudandena inte skulle upphöra och jag kände att jag var tvungen ta ett beslut.

Hon uppger att hon gav sig själv ett ultimatum – antingen tacka ja och acceptera berömmelsen – eller också lämna för gott.

– Så jag slöt fred med den.

För att klara det tvingades hon konfrontera sin rädsla.

– Jag tror att man attraherar det man fruktar mest, säger Lilly som 2015 blev mamma på nytt.

– Jag bestämde mig för att sluta vara rädd för fansens uppmärksamhet, för paparazzi, för att vara berömd.

En idealist

– I stället för att låtsas som att det inte var jag när jag mötte en beundrare på gatan sträckte jag ut en hand, rörde vid dem, tittade dem i ögat och presenterade mig.

Evangeline Lilly uppger att det fungerade.

– Ju mer jag gjorde det, desto mindre skrämdes jag. Ju mindre rädd jag var för det, desto mindre påverkades mitt liv av det.

– Jag tror verkligen på den kraften i vår tillvaro – att ju mer man fruktar något, desto mer drar man det till sig. Därför måste man släppa rädslan fri.

I ”Ant-man and the wasp” är hennes rollfigur Hope van Dyne, alias the Wasp”, allt annat än rädd. I den Peyton Reed-regisserade superhjältehistorien försöker van Dyne, hennes vetenskapspappa Hank Pym (Michael Douglas) och Scott ”Ant-man” Lang (Paul Rudd) rädda Hopes mamma Janet (Michelle Pfeiffer) från en mångårig fångenskap i en mystisk dimension.

– Somliga tycker att försoningsberättelser är fåniga. Jag älskar att berätta historier som sätter fokus på det vi vill att livet ska vara eller det vi hoppas att det ska kunna bli. På det sättet är jag en idealist, säger Evangeline Lilly.

– När man berättar familjehistorier om försoningar öppnar man dörrar för riktiga familjer som brottas med konflikter där man hoppas kunna läka deras sår.

FAKTA Evangeline Lilly om: vad hon gör med småkryp i hemmet: – Jag skräms inte alls och skäller på dem som dödar dem. Jag gör bara undantag för kackerlackor som jag efter att ha bott på Hawaii sett hur snabbt de förökar sig. dräkten i filmen: – Den fick mig att känna mig sexig. Än viktigare var att den fick mig att känna mig stärkt. Jag visste direkt hur min rollfigur skulle agera, prata, gå och slåss. Det bara kom över mig. kvinnors ställning i Hollwood: – Med #metoo och #timesup har många fler möjligheter än vi brukade ha. Men vi är fortfarande inte jämställda kulturskapare eller kulturbyggare. Vi ses inte som uppfinnare, inte som viktiga när det gäller samhällsbyggande. LÄS MER

5 storfilmer att se fram emot sommaren 2018 00:22