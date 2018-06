Johnny Depp + FÖLJ

Johnny Depp spenderade över 40 miljoner på döde vännens aska

Johnny Depps utseende oroar fansen 00:32

NÖJE 22 juni 2018 14:58

Johnny Depp uppges ha slösat bort nästan hela sin förmögenhet.

Och han har lagt pengar på de mest udda saker.

Han ska bland annat ha skjutit upp sin döde väns aska rakt upp i luften.

– Det gick på fem miljoner dollar, säger han i en intervju med Rolling stone.

Johnny Depp, 55, är mer eller mindre bankrutt. Det påstår hans tidigare rådgivare The management group. En infekterad ekonomisk tvist uppstod förra året mellan Depp och hans gamla rådgivare, där båda parter stämt varandra på mångmiljonbelopp.

Depp påstår att företaget inte upplyst honom tillräckligt om hans ansträngda ekonomi.

The management group svarade i sin tur med att stämma sin tidigare stjärnklient.

Köpte Kardashians soffa

I sin stämningsansökan avslöjade de också detaljer om Depps extravaganta liv.

Bland annat påstås Depp ha lagt närmare 1,8 miljoner kronor på privatplan och även drygt 2,8 miljoner kronor på en 40 man stor personalstyrka varje månad, skriver The Mirror.

Dessutom ska han ha köpt en 60 000 kronor dyr soffa, som användes i ”Keeping up with the Kardashians”, till sin dotter.

Foto: AP Johnny Depp.

Hedrade döde vännen med kanonskott

Men den kanske mest udda utgiften handlar varken om soffor eller privatplan.

När hans vän, journalisten och författaren Hunter S. Thompson gick bort 2005 spenderade han tiotals miljoner på att skjuta i väg sin väns aska – med en kanon.

Enligt rådgivarna rörde det sig om en kostnad på tre miljoner dollar. I en stor intervju med Rolling stone dementerar Johnny Depp nu siffran. Han menar nämligen att det var mer än så.

– Förresten så kostade det inte tre miljoner dollar att skjuta upp Hunter till den jävla himlen, säger Johnny Depp om den minst sagt annorlunda begravningsceremonin.

– Det kostade fem miljoner dollar.

Översatt i svenska pengar, drygt 44 miljoner kronor.

FAKTA Lista: Depps utgifter genom åren Johnny Depp, ska enligt The management group lagt... – 1,8 miljoner kronor per månad på privat plan – 1,3 miljoner kronor per månad på säkerhet dygnet runt – 2,6 miljoner kronor per månad på personal – 280 000 kronor per månad på vin (betydligt mycker mer enligt Depp) – 44 miljoner kronor på döde vännens aska (som han sköt upp med en kanon) – 62 000 kronor på en soffa från ”Keeping up with the Kardashians” (som han gav till sin dotter) – 664 miljoner på 14 fastigheter – 10,5 miljoner på att kunna ringa en privatläkare dygnet runt – 35 miljoner dollar på ett skivbolag (som lades ner) – 159 miljoner på en lyxyacht Källa: Mirror/Rolling stone LÄS MER

Tre skandaler i kändisvärlden 2018 00:50

LÄS OCKSÅ Johnny Depp: ”Jag hällde i mig en vodka varje morgon”

LÄS OCKSÅ Nöjesbladets vinnare fick träffa Johnny Depp: ”Ett minne jag bär med mig resten av livet”

LÄS OCKSÅ Rockvampyrerna dödade musiken på Liseberg

LÄS OCKSÅ Skandalkändisarna – från uppgång och fall

22 juni 2018 14:58