Björn och Benny: Därför gör vi ny musik med ABBA



1 av 2 | Foto: JENS PETERSON Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

1 maj 2018

LONDON. Benny Andersson och Björn Ulvaeus har premiär i London. ”Chess” spelas åter och schack-musikalen syns på många håll under 2018.

Men bandet de var med i före ”Chess” har också skapat nya rubriker. På många vis. Utställningar. En film, ”Mamma mia! here we go again”, och två nya sånger inför nästa års digitala turné.

– Vi gjorde det för vi tyckte det var roligt, säger Benny Andersson om nya ABBA-låtarna. Vi tänkte att blir det bra så kan vi använda det och blir det inte bra använder vi det inte.

Det blev bra.

Det lustfyllda har fått styra. Så var det när Björn Ulvaeus och Benny Andersson började jobba med ”Chess”, när samspelet i ABBA blivit mindre inspirerande. Med ”Chess” kunde de ta ut svängarna, och skapade en musikal som fått långt liv genom sina sånger.

I år har den spelats i Danmark och Washington och får premiär på svenska i Helsingfors i höst.

De har själva varit engagerade nu i London.

– Jag har kollat ljudet och det låter jättebra, säger Benny Andersson. Det är 50 man i orkestern och en superbra dirigent, John Rigby.

”Chess” spelas på Londons största teater, Coliseum.

– Producenterna i The Shubert organization ska titta på uppsättningen och såg även den i Washington, säger Benny Andersson. Vi får se om det blir Broadway igen för ”Chess”.

Musikalen fick urpremiär i London och gick bra med Tommy Körberg i en av huvudrollerna.

– Det var lustfyllt, att skriva liksom de första inspelningarna med Tommy och Björn Skifs, säger Björn Ulvaeus. Det var inte lika lustfyllt i New York.

Där försvann ”Chess” fort efter en förödande recension.

– Allt var inte så kul i London heller, säger Benny Andersson. Det var innan vi hade en hum om att sätta upp en musikal på scen. Det var ett dråpslag att regissören Michael Bennett blev sjuk och Trevor Nunn var tvungen att ta över hans cast. Det var strongt av Trevor att genomföra det.

Teknik som strulade 1986, oklara ideer. Andrew Lloyd Webber har nyss gett ut sina memoarer om liknande upplevelser i teatervärlden.

Siar om framtiden

Är ni sugna på ett skriva självbiografi?

– Nej. Kommer han ihåg? säger Björn Ulvaeus. Varför ägna tre år av sitt liv att sitta ensam i en stuga och skriva. Jag fattar inte det. Om det är lätt för en och man minns, kanske, men inte om man måste anstränga sig och fråga andra om minnen.

– Nej, jag vill inte skriva memoarer, säger Benny Andersson. Och gör man det måste man vänta tills de andra tre gjort det...

I Londons ”Chess” hörs för första gången ”He´s a man, he´s a child” som skrevs för svenska uppsättningen. Men det finns andra nya låtar av Björn och Benny som skapat uppståndelse. Fredagen den 27 april skickade de fyra i ABBA ut ett pressmeddelande att de spelat in två nya sånger tillsammans.

Det blev en världsnyhet.

– Det är otroligt vilken studs det blev, säger Benny Andersson. Det ska man inte vara så säker på. Skälet att vi skickade ut pressmeddelandet var att NBC ville göra en release om tv-programmet, så vi ville själva berätta först.

”Det är en popdänga”

När spelade ni in de två sångerna?

– I juni förra året, med Frida och Agnetha.

En av dem heter ”Don´t shut me down”.

– Det är en popdänga, säger Benny Andersson.

Den andra ”I still have faith in you” är ganska...

– Det är inte bra att kategorisera den, säger Björn Ulvaeus.

– Det är 6/8-delstakt, så man kan inte dansa disco till den, säger Benny Andersson.

”Ska aldrig säga aldrig”

Hur blir den kommande turnén med digitala ABBA?

– Det är olika teknologi. Det blir inte att vi står på en scen i ett hörn och spelar låtar. Mer speciellt, en upplevelse., säger Benny Andersson.

– Det första ni får se är i tv-programmet i december, säger Björn Ulvaeus. Jag fick mitt digitala huvud i ny version härom dagen. Det börjar bli kanonbra, men lite kusligt. Det är mycket arbete kvar att göra trots att det är ett år tills det är premiär.

Man ska aldrig säga aldrig. Det verkade osannolikt även med en uppföljare till ”Mamma mia”-filmen.

– Vi var rätt motsträviga i nio år, säger Benny Andersson. Nya filmen är ganska kul, lätt och luftig. Roligt med låtar som många kanske inte hört, som ”Kisses of fire och ”Angel eyes”. Soundtracket blev klart i fredags. Alla sjunger bra. Lily James jättebra, Amanda är tio år bättre än förra filmen, Meryl är en ängel.

– Jag skulle säga att textmässigt går sångerna i varandra nästan bättre än i första filmen, säger Björn Ulvaeus.

Ni har väldigt mycket på gång.

– Det ska man ha när man är 71 år... eller 73, säger Benny och pekar på den äldre Björn.

Som skrattar. Leklustan finns kvar efter 52 års samarbete.

