De väljs in i svenska ”Hall of fame”

1 av 2 | Foto: STEFAN MATTSON Både Kenneth och Ted gärdestad väljs in i hall of fame.

NÖJE 3 maj 2018 10:59

Broder Daniel, Titiyo och bröderna Ted och Kenneth Gärdestad väljs in i Swedish hall of fame.

Det gör också Marie Bergman, Kai Gullmar, Europe och Doris Svensson.

Årets invalda presenterades under en pressträff på Scenkonstmuseet i Stockholm.

Indierockbandet Broder Daniel, sångerskan Titiyo, artisten Marie Bergman och schlagerdrottningen Kai Gullmar väljs in i Swedish hall of fame 2018. Det gör också bröderna Ted och Kenneth Gärdestad, rockbandet Europe och jazzpopartisten Doris Svensson.

Kai Gullmar och Ted och Kenneth Gärdestad tilldelas utmärkelsen postumt.

Samtliga artister som väljs in i Swedish music hall of fame 2018 presenterades på en pressträff på Scenkonstmuseet i Stockholm klockan 12 under torsdagen.

Delas ut varje år

Swedish music hall of fame är ett pris som delas ut till de som haft betydande inflytande över svensk populärmusiks utveckling. Utmärkelsen delas ut av stiftelsen Svenska musikskattens hus som grundades 2011.

I dag är 39 musikskapare invalda i Swedish music hall of fame. Invalet sker en gång per år. Juryn består av musikskribenten Fredrik Strage, kulturjournalisten Tara Moshizi, musikredaktören Kerstin Behrendtz, musikjournalisten Lars Nylin och radioprofilen Anna Charlotta Gunnarson.

FAKTA Tidigare invalda artister 2014: Roxette, ABBA, Cornelis Vreeswijk, Ebba Grön, Entombed, Eva Dahlgren, Evert Taube, Jan Johansson, Monica Zetterlund, Nationalteatern, Stina Nordenstam, The Latin Kings. 2015: Robyn, Alice Babs, Anders Burman, Carola, Gullan Bornemark, Jussi Björling, Neneh Cherry, Peps Persson, Ulf Lundell, Yngwie Malmsteen. 2016: Barbro Hörberg, Denniz Pop, Karl Gerhard, Kent, Leila K, Monica Dominique, Owe Thörnqvist, Siw Malmkvist, Sven-Ingvars. 2017: Britt Lindeborg, Looptroop Rockers, Magnus Uggla, Calle Jularbo, Merit Hemmingson, Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Ola Håkansson, The Cardigans. LÄS MER

FAKTA De valdes in i Swedish Music Hall of fame Ted och Kenneth Gärdestad

Kai Gullmar

Europe

Marie Bergman

Titiyo

Doris Svensson

Broder Daniel LÄS MER

