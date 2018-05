Henrik Berggren + FÖLJ

Broder Daniel invalda i Swedish Music Hall of Fame: ”Faktiskt glad”

1 av 2 | Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN Grundaren Henrik Berggren: ”Jag har tagit en viss stolthet av att inte vara accepterad ”

Henrik Berggren har tagit en stolthet av att inte vara accepterad och inte få tillhöra etablissemanget.

Men att Broder Daniel blir invalda i Swedish Music Hall of Fame är något som han kan acceptera.

– I det här fallet blir jag faktiskt bara glad för ett erkännande, säger han.

Sju nya akter väljs nu in i Swedish Music Hall of Fame. Detta offentliggörs nu under en ceremoni på Scenkonstmuseet.

Indierockbandet Broder Daniel är en av akterna som valts in i den prestigefyllda samlingen.

Bandets grundare, sångare och frontfigur Henrik Berggren, 43, beskriver det som att han nu inte längre har en helt obefläckad bana.

– Den är inte obefläckad av priser och utmärkelser längre. Så det är en skamfläck.

Hur menar du?

– Jag har tagit en viss stolthet av att inte vara accepterad och inte tillhöra etablissemanget. Jag har liksom totalt identifierat mig med det. Men i det här fallet blir jag faktiskt bara glad för ett erkännande.

Han menar att detta speglar den attitydförändring som skett kring Broder Daniel de senaste 20 åren.

Men om det hade varit ett annat pris eller utmärkelse hade han blivit besviken.

– Ja, absolut.

Vad gör att du kan acceptera och uppskatta detta då?

– Det är en ideell organisation, det är liksom inte ett konglomerat av olika skivbolag. Det är lite annorlunda, tycker jag.

På frågan om han känner stolthet väntar först en lång tystnad. Sedan svarar han:

– Kanske. Jag får känna på det. Jag förstår att andra människor med en gång skulle säga att de är stolta och glada. Men jag är också glad.

Han minns tiden när Broder Daniel inte accepterades och behandlades med bristande respekt. Nu är det exakt tvärtom.

– Det är väl bra. Man får lägga undan sin bitterhet när chansen gives. För sin egen skull.

I motiveringen för de invalda akterna står det att de måste ha skivdebuterat för minst 20 år sedan, ha gjort bestående insatser för svensk musik och haft betydande inflytande över populärmusikens utveckling i Sverige.

Henrik Berggren säger att det är stora ord, men har själv svårt att sätta ord på vilka insatser Broder Daniel har gjort som betytt mycket.

– Men jag har ändå märkt, socialt isolerad som jag är, att när vi är ute och spelar så kommer det fram andra artister och säger att de har varit väldigt påverkade av oss och mig. Det har hänt otaliga gånger.

Betyder det mycket?

– Ja, det gör det ju.

