TV4 hotar stämma komikern: ”Jag blev faktiskt förvånad”

Thomas Järvheden släppte biljetterna till sin kommande show ”Så mycket sämre” i förra veckan.

Nu protesterar TV4 och produktionsbolaget Mastiff, som hotar att stämma komikern för varumärkesintrång.

– Jag blev faktiskt förvånad, säger Thomas Järvheden till Nöjesbladet.

Komikern Thomas Järvheden , 44, har i tre års tid berättat för sin publik att han planerar en ny show vid namn ”Så mycket sämre”. Nästa år är det premiärdags. Den andra mars bjuder han in till humoristiska låttolkningar samt egen musik på Gröna Lundsteatern.

Men nu sätter produktionsbolaget Mastiff tillsammans med TV4 stopp för titeln på showen. Namn och bildspråk är alldeles för lika deras eget tv-program ”Så mycket bättre”, menar dem. I ett mejl till Järvheden hotar de med att ”vidta rättsliga åtgärder” om han inte tänker om.

– Jag blev faktiskt förvånad. Biljetterna är ju redan släppta sedan någon vecka. Jag har i det längsta försökt övertala dem att låta mig ha kvar namnet. Det är ju inte ens samma namn. Men i onsdags så svarade de att de vill att jag ska byta titeln också. Som en liten aktör är jag ju rädd för att bli stämd. Jag har ju ingen aning om vad det handlar om för belopp, säger Thomas Järvheden när Nöjesbladet når honom på telefon.

Letar nytt namn på sociala medier

Han poängterar att varken Mastiff eller TV4 har några synpunkter på innehållet i hans show, men däremot på hur han har marknadsfört den.

– Sammantaget så tycker de att jag gör mig skyldig till varumärkesintrång.

Men Thomas Järvheden har inga planer på att plocka fram stridsyxan. På hans sociala medier pågår just nu en slags namninsamling, där han ber sina fans att skicka in förslag på en ny titel. Och fansen har nappat – på cirka en timme fick han in över 200 namn. Ett av de bättre förslagen tycker han dock att dottern Tuva står för: ”Så mycket STÄMDre”.

– Det var roligast. Jag skrattade mycket när jag hörde det. Jag har fått flera förslag som jag tycker är rätt finurliga. Den kan heta ”Så mycket stämd” eller någonting i stil med ”Ostämda låtar”, säger han och lägger till:

– Jag vill inte reta TV4 och Mastiff i onödan med något som fortfarande är lite för nära.

Järvheden: ”Känner mig inte helt avslappnad än”

Han är nämligen fortfarande lite orolig över hur TV4 och Mastiff kommer att ta emot det nya namnet, som han planerar att spika i dagarna.

– Jag pratade senast med juristen på Mastiff i onsdags. Det lät inte så positivt. Jag sa att jag vill ha en titel som är lik ”Så mycket sämre”. Den kommer inte föra tankarna till programmet ”Så mycket bättre”, utan till min show. Då fick jag ett svar i stil med att det är upp till mig hur mycket jag vill våga. Det lät som en balansgång som jag får föra, så jag känner mig inte helt avslappnad än om man säger så.

Vad tycker du om stämningshotet?

– Jag tycker att det hela är tråkigt och lite snopet. Jag tycker att det är onödigt protektionistiskt, om man ska använda ett fint ord. Det är klart att det är ett starkt varumärke de har, men det är inte som att jag försöker sno det eller deras koncept på något sätt, säger han och lägger till:

– Sanningen är att jag talar alltid väl om programmet och drömmer ibland lite naivt om att vara med i det själv. Och att göra om allas låtar till roliga.

TV4: ”Är olyckligt”

I ett mejl till Nöjesbladet beskriver TV4 att ”det kan vara ett brott mot marknadsföringslagen att förknippa sig med någon annans renommé genom att använda sig av ett liknande kännetecken som används av ett annat företag”.

”Självklart får man göra humor och satir på programmet, det är bara olyckligt att man i just detta fall har använt sig av varumärke på ett felaktigt sätt”, säger Martin Nygren, exekutiv producent för ”Så mycket bättre”.

I ett annat mejl meddelar Mastiff att de instämmer i svaret från TV4.

Thomas Järvheden är ståuppkomiker och musiker och är bland annat känd från ”Stockholm Live”, ”Raw Comedy”, ”Extra! Extra!” och ”Grillad”. Förutom sin kommande show är han även aktuell med EP:n ”Så ni kommer ihåg mig när jag är död”.