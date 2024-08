Benjamin Ingrossos fest med australiensiska influencern

Höll hand med influencer från Australien • Umgicks på exklusivt konsertevent

Publicerad 2024-05-29

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Benjamin Ingrosso sågs hålla hand med influencern Ashton Wood från Australien.

Nu kopplas de båda samman.

– Han sa ”Det är min tjej”, säger programledaren Elaine Mooe i Mix Megapol.

Benjamin Ingrosso, 26, festade med australiensiska influencern Ashton Wood.

Under skivbolaget Sonys konsertevent Sony Live på klubben Trädgården i Stockholm under gårdagskvällen, där flera av landets största artister och musikjournalister minglade, sågs de båda hålla hand under stora delar av kvällen. Artisten ska även ha presenterat henne som sin tjej till flera personer på plats.

En av dem var Mix Megapols programledare Elaine Mooe som berättar om det i programmet ”Gry Forssell med vänner”.

Har själv inte kommenterat

– Du sa att Benjamin Ingrosso var där med en tjej från Australien som han höll i hand och så sa han till dig att de är ihop, frågar Gry Forssell i radioprogrammet.

– Ja. Eller inte de orden, men han sa ”Det är min tjej”, svarar Elaine Mooe.

Vidare säger programledaren att Ingrosso såg ”jättelycklig ut” och att han ska ha träffat Ashton Wood i London.

Benjamin Ingrosso har själv inte kommenterat relationen till Wood offentligt. Aftonbladet har sökt artisten utan framgång.

expand-left helskärm Benjamin Ingrosso.

Influencer från Australien

Ashton Wood är en influencer från Australien som numera är bosatt i London.

Wood har nästan en halv miljon följare på Instagram och följs av både Benjamin och Bianca Ingrosso och följer dem tillbaka.

Under de senaste dagarna har hon lagt ut bilder från sin nuvarande vistelse i Stockholm.

expand-left helskärm Ashton Wood har lagt upp bilder från Stockholm på Instastory.

Nyligen sagt att han inte har tid för kärlek

Nyligen berättade Benjamin Ingrosso att han satt sitt kärleksliv på paus eftersom musiken tar så mycket tid.

– Man måste offra vissa saker för att få annat, jag tror det är svårt att få allt samtidigt. Jag skulle aldrig hinna med en kärleksrelation i vardagen just nu. Mitt schema ändras konstant, sa artisten till Allas.

I samma intervju berättade han också att han var singel.