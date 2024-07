Bergatrollet åkte ut ur ”Masked singer”: ”Jag svettades floder och fick knappt någon luft”

Ufots egen beskrivning:

– Felix, vi vet ju väl att jorden är rund. Men hur säker är du på Ufot? ”Fool me once, fool me twice” och frågan är, talar vi sanning nu? Vi flyger runt i etern, vi spelar på gator och torg. Vi enade nationen kring vår känsla för knasboll. Det var en seg succé. Men den ledde till miljoner i publiken. Här hänger vi gärna vår hatt, för det är givande att möta er jordbo. När vi bjuder upp till dans så känns det som vi kan pausa tiden. Vi har tvingat dig att välja sida. Pennan berättade, och det var en del av vår stora framgång. Nu ska vi skriva ett nytt kapitel i vår ofattbara saga.