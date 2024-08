Marie Agerhäll och Jesper Rönndahl leder Grammis: ”Vi är inte ute efter att roasta folk”

Paret om att jobba tillsammans: ”Då finns det en kemi”

Publicerad 2024-05-08

Äkta makarna Jesper Rönndahl och Marie Agerhäll leder Grammisgalan i kväll.

Det kommer skojas med såväl de nominerade som den skärpta säkerheten.

– Vi är så trötta på vanliga presentationer, vi vill göra det roligt och med glimten i ögat.

På onsdagen äger Grammisgalan rum på Annexet i Stockholm och som direktsänds på YouTube. Årets värdpar, som även är ett par i verkliga livet, är komikern och programledaren Jesper Rönndahl, 44, och regissören och skådespelaren Marie Agerhäll, 41.

Men det är inte första gången makarna jobbar tillsammans. De står båda bakom humorserien ”Dips” där de också spelade mot varandra och de har även producerat varandras sommarprat.

Därför är de inte nervösa

Nu förbereder de sig in i det sista med att finslipa på detaljer till aftonens gala.

– Det känns jättekul. Jag har gjort liknande saker ett par gånger tidigare och vet att skämten man kommer på precis innan brukar vara de som är roligast. Jag älskar att vara spontan, säger Jesper Rönndahl som förklarar att de inte är särskilt nervösa:

– Vi är snarare förväntansfulla. Den här galan är ganska självgående och har sitt schema. Det är inte jättekomplicerat så vi kan koncentrera oss på att vara roliga.

Marie Agerhäll förklarar att de även förberett sig genom att lyssna på mycket musik.

– Det är väldigt kul att få vara insnöad på musik ett tag och då få lov att lyssna på just svensk musik. Det är en ynnest och vi har upptäckt mycket som är nytt för oss.

”Vi är inte ute efter att roasta folk”

Jesper Rönndahl fortsätter:

– Vi har också frågat fullblodsproffset Per Sinding-Larsen om vad det har varit för snackisar under året och vad vi borde ta upp. Vi kommer ju utifrån på gott och ont och det betyder att vi kan skoja som just personer utifrån. Vi har inget rykte att tänka på.

Kan publiken och de nominerande räkna med en och annan komisk känga från er?

– Det kanske kan bli något sådant. Men vi är inte ute efter att roasta folk. Det är klart vi kan skämta om både folk och företeelser i musiksverige. Vi är så trötta på vanliga presentationer, vi vill göra det roligt och med glimten i ögat. Men vi ska inte bara skoja utan även hylla alla otroliga talanger, säger Marie Agerhäll som bland annat inte drar sig för att skämta om den skärpta säkerheten på konserter och andra evenemang:

– Det vore kul att skoja om exempelvis exitskyltarna. Det är ju så mycket säkerhetspådrag nu.

Var programledare för Mello

Gällande hur det är att jobba som par har de bara positivt att säga.

– Det blir en väldigt naturlig fortsättning på att bara hänga ihop och prata om roliga grejer. För oss skulle det nästan vara konstigt att inte jobba ihop. Det är ju också jätteroligt att jobba med någon som man tycker om för då finns det en kemi. Det är exempelvis väldigt sällan som vi drar idéer som den andre tycker är skräp.

Jesper Rönndahl var programledare för Melodifestivalen med Farah Abadi förra året, och det uppdraget menar han skiljer sig en del från Grammisgalan.

– Det här är en mycket mindre apparat och det känns friare. Under Melodifestivalen gör man tre genrep inför publik och man måste repa sönder alla skämt. Jag inbillar mig också att det finns större utrymme för spontanitet här. Under Mello kunde jag få höra att vissa skämt var lite väl vassa, säger Jesper Rönndahl som får medhåll av sin sambo:

– Det är ju också så olika publik. För mig är det viktigt att kunna skoja med alla och här behöver man inte vara lika barnvänlig.

Båda har vunnit ”På spåret” två gånger

Båda kan stoltsera med att ha vunnit ”På spåret” två gånger vardera, Jesper Rönndahl tillsammans med Elisabeth Höglund och Marie Agerhäll med Fritte Fritzson så sent som vintras. Men att tävla som par är inget de har övervägt.

–Jag tror inte man ska göra allt tillsammans. Ibland är det bra att göra saker var för sig. Dessutom kompletterade vi varandra så bra med våra partners. Skulle vi tävla tillsammans så skulle sport vara ett stort hål. Men vi skulle svara väldigt roligt eftersom vi är dumma i huvudet när det kommer till det, säger Marie Agerhäll med ett skratt.