”The Simpsons”-karaktären död – varit med i över 34 år

Fansen är chockade

Publicerad 2024-04-25

Det är en tom barstol på Moe’s Tavern.

”Larry the Barfly” som varit med sen seriens start dog i det senaste avsnittet.

Nu sörjer fansen den klassiska karaktären på sociala medier.

”Larry the barfly” satt ofta bredvid sin vän Sam på Moe’s Tavern och har varit med i den klassiska sitcom-serien sedan starten 1990, skriver New York Post.

Även om karaktären inte var den mest kända har han funnits med sedan första säsongens tredje avsnitt ”Homer’s Odyssey” – som släpptes för över 34 år sedan.

Spanade in Marge Simpson

Karaktären sa sällan ett ord men dök ändå upp sporadiskt genom åren.

I säsong tvås avsnitt ”Bart gets hit by a car” spanade ”Larry” in Marge Simpson och ropade ut: ”Vem är bruden?”

"Larry the barfly" är död. På bilden syns han längst bak i dörröppningen. Foto: Everett Collection/TT

Det var i avsnittet ”Cremains of the day” när seriens 35:e säsong visades som Larry dog.

Under en scen på den klassiska baren blir bartendern Moe arg eftersom han förlorat ett vad.

Moe försöker därefter att slänga ut alla gäster som sitter runt bordet, men en av dem sitter blickstilla och rör sig inte ur fläcken.

Det visar sig att Larry dött sittande på barstolen.

Homer, Moe och de två trogna bargästerna Lenny och Carl åker därefter tillsammans ut på bilfärd för att sprida ut Larrys aska.

Fans uttrycker sin sorg

På sociala medier har många fans uttryckt sin sorg över den gamle karaktärens död.

Innan avsnittet sändes skrev en användare på X:

”Fick precis höra att de dödar Larry på Simpsons i morgon. Jag behöver en minut”.

En annan användare sörjde efter att avsnittet visats:

”Jag kan inte fatta att de dödade Larry på The Simpsons i går kväll. #RIPLarry”.