Justin Timberlake blir av med körkortet

Uppdaterad 23.04 | Publicerad 18.00

Efter misstankarna om rattfylleri: Justin Timberlake har blivit av med körkortet.

Artisten Justin Timberlake greps i juni, misstänkt för rattfylleri. Under dagen har han hörts över länk i amerikansk domstol.

Nu har han fått sitt körkort indraget, rapporterar Sky News.

Stjärnan nekar till anklagelserna om rattfylleri.

expand-left helskärm Justin Timberlake.

Greps i lyxigsemesterort

Gripandet inträffade i den lyxiga semesterorten The Hamptons utanför New York City.

En talesperson för polisen sa under eftermiddagen till CNN att Justin Timberlake hölls kvar i polisens förvar. Det misstänkta brottet behandlas i rätten under tisdagen. Under kvällen kom beskedet att Timberlake släppts och ska infinna sig i rätten igen den 26 juli.