Skarpt om våra rasistiska skelett i garderoben

Sandra Wejbro recenserar Hanna Wallensteens sommarprat

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm ”Sommar i P1” med Hanna Wallensteen, leg. psykolog och föreläsare. Foto: Mattias Ahlm / Sveriges Radio

Klasskompisar som fascinerat kladdar på hennes afrohår, gubbar som tar för givet att hon säljer sex och pojkvännens mamma som inte vill att barnbarnen ska bli ”halvblod”.

Hanna Wallensteen är adopterad från Etiopien och uppväxt med både medveten och det hon kallar oavsiktlig rasism.

När sommarprat är som bäst kan de få en att leva sig in i en livshistoria som på ytan tycks väldigt olik ens egen. Hanna Wallensteen är psykolog och föreläsare, att hon drömt om att bli skådespelare märks, hon är en skarp och intensiv berättare.

Från barndomen där hon anammat en rasistisk världsbild som sin egen självbild, och distanserat sig från sin enda bruna klasskamrat, till en nutid där protesterna efter George Floyds död plötsligt gett henne och många andra luft i lungorna. Skeletten i garderoben rasslar.

Wallensteen beskriver hur det är att bli utsatt för en rasistattack inför en massa vittnen, som alla låtsas som ingenting. Hur tystnaden känns som bifall.

I sitt jobb möter hon ofta minoritetsstress, ett begrepp myntat av psykiatriprofessorn Ilan H Meyer 2003, som innebär oron en nedvärderad grupp kan känna inför risken att möta fördomar och hat. Att man är beredd att ta skydd, förklara, le lite extra, ta strid.

Det är inte något alla känner, påpekar hon, som för att parera möjlig kritik. Inte heller behöver alla adopterade hjälp, men det betyder inte att fördjupad forskning om och stöd till dem som grupp inte behövs. Det går att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Wallensteen jämför sin egen ansiktsblindhet med oavsiktlig rasism. Du kanske inte menat illa, men råkar såra. Det är bara att äga sitt misstag.

Vanlig enkel hyfs och respekt är inte ängslig politisk korrekthet. Ord och uttryck kan vara laddade.

Det Wallensteen så milt påpekar borde i en rimlig värld vara självklarheter.

I morgon sommarpratar: Henrik Ekman.

Fakta Det här är Hanna Wallensteen Namn: Hanna Wallensteen.

Ålder: 50.

Bor: Stockholm.

Yrke: Leg. psykolog, föreläsare.

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant. Läs mer

