För blott andra gången: en kvinna vinner Guldpalmen i Cannes

Bästa film, Guldpalmen: ”Titane”, av Julia Ducorneau (Frankrike).

Stora Jurypriset, andra pris: ”A hero”, av Asghar Farhadi (Iran) och ”Kupé nr. 6”, av Juho Kuosmanen (Finland).

Jurypriset, tredje pris: ”Ahed's knee”, av Nadav Lapid (Israel) och ”Memoria”, av Apichatpong Weerasethhakul (Thailand).

Bästa regi: Leos Carax (”Annette”, Frankrike).

Bästa manus: Ryûsuke Hamaguchi och Takamase Oe, för ”Drive my car” (Japan).

Bästa skådespelare, manlig: Caleb Landry Jones (”Nitram”, Australien).

Bästa skådespelare, kvinnlig: Renate Reinsve (”Världens värsta människa”, Norge).

Hederspris: Jodie Foster, Marco Bellochio (81-årig italiensk regissör).

Camera d'Or, bästa debutfilm: ”Murina”, av Antoneta Kusijanovic (Kroatien).

Guldpalmen, bästa kortfilm: ”All the crows in the world”, av Tang Yi (Hong Kong).