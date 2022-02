Mejla Magnus Sundholm

Brian Cox sågar halva Hollywood – tvingas till halvpudel

Kallar Johnny Depp överskattad i skandalbiografi

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Brian Cox.

HOLLYWOOD. Det blev ett sanslöst liv när tv-stjärnan Brian Cox självbiografi släpptes för ett tag sedan.

Det blir lätt så när man hoppar på halva Hollywood.

Inför utgivningen i USA har ”Succession”-skådisen tvingats lägga till ett nytt förord.

Johnny Depp – överskattad.

Edward Norton – pompös.

Steven Seagal – löjlig.

Gary Oldman – snobbig.

Quentin Tarantino – ytlig.

Omdömena är bara några i raden som Cox, 75, delar ut i ”Putting the rabbit in the hat”, självbiografin som inför jul gavs ut i Europa.

Jag gillade den starkt, av framför allt tre skäl.

1) Uppriktigheten

2) Modet

3) Åsikterna

Därför känns det lite tråkigt nu, när boken ges ut i USA. Ett nytt förord har lagts till där han på två sidor tar några steg tillbaka.

”Jag tycker faktiskt att Johnny också har gjort omfattande insatser”, skriver Cox.

helskärm Johnny Depp.

Egentligen är det varken konstigt eller oväntat. Den som hoppar på megastjärnor som Depp får minst räkna med verbala örfilar från hängivna fans. Men i Cox fall sägs det ha gått längre än så. Branschen viskar om fysiska hot mot den 75-åringe skotten som under tre säsonger varit fullständigt lysande som sluge mediemagnaten Logan Roy i ”Succession”.

I det nya förordet försöker han förklara sig.

”Jag är inte respektlös mot någon i det här yrket, för jag vet hur svårt det är.”

Ändå är det han säger långt ifrån några hemligheter i Hollywood. Många tycker att Depp alltför länge glidit omkring på en räckmacka. Norton är uppblåst och har tagit sig själv på så stort allvar att han mist en rad roller i karriären.

Seagal, den före detta kampsportinstruktören som numer är rysk medborgare, spårade ur fullständigt när han blev berömd. Att Gary Oldman inte alltid har bländats av talangnivån hos dem han jobbat med är väl uttalat.

Och Tarantino, som skrivit om slutet på andra världskriget i ”Inglorious basterds” och på Charles Manson-dramat i ”Once upon a time in Hollywood”, har väl knappast beskyllts för att vara någon ny Shakespeare?

Värt att konstatera är att självbiografin också innehåller hyllningar. De går bland annat till Alan Rickman, Scarlett Johansson, Keanu Reeves, Spike Lee och Morgan Freeman. För många skådisar hade uppståndelse av det här slaget sannolikt gått ut över karriären.

När Cox i Deadline i förra veckan tillfrågades om det var något han oroade sig för var det som om han aldrig skrivit det där nya förordet.

– Jag är, svarade han, för gammal, för trött och för talangfull för sån skit.

helskärm Melanie Hamrick och Mick Jagger.

Mer om Hollywood:

Råd: Det råder en annan syn på droger här än hemma. I Los Angeles Times tipsas vi läsare om tio äventyr att pröva när man är hög. (Kalifornien har legaliserat bruket av marijuana). Ett av tipsen: Oscarsmuséet och 3D-utställningen av ”Toy story”.

Märkligaste: När det tränas prickskytte använder New Yorkpolisen en papperskopia av en person på pricken lik skådespelaren Paul Rudd (”Anchorman”). ”The red plain man”, som måltavlan heter, ska ha använts som mest när polisens MP5-gevär skulle testas.

Romans: Mick Jagger är kär. Den 78-årige Rolling Stones-sångaren uppges vara så nere i 35-åriga Melanie Hamrick att han dumpat alla sina andra flickvänner. Paret har den senaste tiden legat lågt i hans villa på den karibiska ön Mustique där Jagger försöker undvika covid.

Dokumentär: En teknikalitet hjälpte Bill Cosby att i förtid friges från fängelset. Men den kommande dokumentären ”We need to talk about Cosby” ser långt ifrån ut att bättra på den skamfilade komikerns rykte.

Reträtt: För sex år inledde Youtube ett försök att ge strömningskonkurrenter en match om tittarna. Men nu backar den google-ägda kanalen efter att de egna programsatsningarna huggit i sten. De kommande åren väntas bjuda på en mycket reducerad egenproduktion.

Ljusglimt: Hollywoods inspelningsdagar i Los Angeles ökade med 46 procent det sista kvartalet 2021, jämfört med samma period året innan. Det tyder på att nöjesbranschen är på väg tillbaka efter covidvågen.

Publisert: Publicerad: 21 februari 2022 kl. 16.12