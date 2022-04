De kammade hem första fullpoängaren i "Let's dance" 2022

”Jag är så stolt, så lycklig, så glad”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Trippel i tior.

I program sex delade ”Let’s dance”-juryn ut säsongens första fullpott till Filip Dikmen och Linn Hegdal.

– Yes, yes, yes, yes! säger Filip Dikmen till Aftonbladet.

I säsongens sjätte program var det Filip Dikmen, 25, och danspartnern Linn Hegdal, 26, som stal showen.

Parets 90-talsjive till GES ”En jävel på kärlek” belönades nämligen med en stående ovation från juryn och full pott – för första gången den här säsongen.

– Det är helt sjukt, det är helt otroligt. Jag är så stolt, så lycklig, så glad, säger danspartnern Linn Hegdal.

– Yes, yes, yes, yes! säger Filip Dikmen.

Vad tror ni det var som gjorde att ni tog er hela vägen dit?

– Helt ärligt så tror jag att efter vi var i duellen förra veckan, så fick vi en helt ny taggning. Så vi har köttat på den här veckan, säger Linn.

– Vi körde varje dag som om det var duell. Så jag har inte mått jättebra, men det var jättekul, säger Filip.

”Inte ta någonting för givet”

Nu har paret tagit sig till topp fem och Linn säger att allt som händer härnäst bara är en stor bonus. Men Filip är tävlingsinriktad.

Vad ska ni göra för att kamma hem ”trippeltian” även nästa vecka?

– Man ska gå in med inställningen att det är duell varje gång. Att inte ta någonting för givet, säger Filip.

– Ja, bara kötta på som vi gör nu, fyller Linn i.

Årets säsong av ”Let’s dance” är Linn Hegdals femte. Hon har tidigare dansat med Viktor Frisk (2018), Lancelot Hedman Graaf (2019), John Lundvik (2020) och Filip Lamprech (2021).

De två senaste säsongerna vann hon hela baletten tillsammans med sina danspartners.

helskärm Paret var minst sagt belåtna efter prestaionen.