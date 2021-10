HBO Max – allt du behöver veta om nya strömningstjänsten

Utbudet, biofilmerna och så mycket sänks priset – när HBO Nordic byter namn

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm HBO Nordic ersätts av HBO Max.

HBO Nordic läggs ner – och ersätts av HBO Max.

Med namnbytet kommer svenska tittare att få tillgång till nya biofilmer tidigare och dessutom sänks priset.

Här är allt du behöver veta om den nygamla streamingtjänsten.

Den 26 oktober läggs HBO Nordic ner. Istället lanseras den nya streamingtjänsten HBO Max som samlar ännu fler varumärken under samma paraply, med tv-serier, filmer och realityserier från Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network och Max Original. Dessutom kommer alla Warner bros långfilmer att finnas tillgängliga på streamingtjänsten redan 45 dagar efter att filmen haft svensk biopremiär. Före pandemin var det normala att streamingtjänsterna fick vänta 120 dagar från biopremiär, skriver TT.

Så blir priset

För att locka nya kunder passar HBO dessutom på att sänka priset, från 109 kronor i månaden till 89 kronor och den som väljer att betala för ett helt år direkt får ytterligare rabatt genom att bara behöva betala för åtta månader, skriver streamingtjänsten i ett pressmeddelande.

Från start kommer Warner bros bidra med filmer som ” Harry Potter ”, ”Godzilla vs. Kong”, ”Dunkirk”, ”Sagan om ringen”, ”The shining” och ”A clockwork orange”, DC med filmer som ””Joker”, Wonder woman 1984” och ”Aquaman”, HBO med serier som ”Sopranos”, ”Succession”, ”The undoing” och ”Sex and the city” och Max Originals med titlar som ”The flight attendant”, ”Gossip girl” och ”Friends: The reunion”.

Filmerna som kommer

HBO Max kommer också fortsätta att satsa på europeiska filmer och serier, med exempelvis ”Kamikaze” från Danmark, säsong två av norska ”Beforeigners” och spanska serier som ”Todo lo otro”, ”Venga Juan” och Garcia!”

Bland de kommande storfilmerna som snabbt kommer kunna ses på HBO Max är exempelvis ”The matrix resurrections” och ”The batman”.

”House of the dragon” – och nya ”Sex and the city”

Dessutom kommer streamingtjänsten att visa den kommande ” Game of thrones ”-uppföljaren ”House of the dragon” och i december kommer också den nya ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that...” där Sarah Jessica Parker återigen gör rollen som Carrie Bradshaw.

De som redan abonnerar på HBO Nordic kommer automatiskt att flyttas över till den nya streamingtjänsten.

Publisert: Publicerad: 05 oktober 2021 kl. 12.57