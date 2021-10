Siri Leijon fick lämna ”Idol” i första fredagsfinalen

Pär – Säg Mig Var Du Står

Amena – Therefore I Am

Philip – River

Fredrik – Old Time Rock And Roll

Jacqline – Say My Name

Lana – Crazy

Birkir – No Good

Daut – Senorita

Siri – Physical

Annika – Too Good

Sunny – Finesse

Emma – These Boots Are Made For Walking

Erik – I'm So Happy