Alexandra Zazzi: Ett annorlunda kärleksliv nu

Sätter plus på livet just nu

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Alexandra Zazzi efter hemkomsten från Stilla havet där hon överlevt i två veckor på en öde ö i realityserien ”The island” på Kanal 5 och Discovery+.

Hon trivs inte riktigt som särbo – men har ändå inga planer på att bli sambo just nu.

Det berättar Alexandra Zazzi när Aftonbladet ber henne sätta plus på livet just nu.

– Har man bott med någon i 26 år så behöver man veta vem man är ett tag innan man tar in en ny i sitt liv på det sättet, säger hon.

Alexandra Zazzi, 55, har överlevt en andra tv-inspelning på en öde ö när Aftonbladet träffar henne för att be henne betygsätta sitt liv just nu. För 23 år sedan tog hon hem segern i ”Expedition: Robinson” i SVT och nu har hon precis spelat in den nya realityserien ”The island” för kanal 5 och Dicovery+.

Här är Alexandra Zazzis betyg på...

...hälsan

– Hälsan just nu är definitivt en stark fyra, som går åt femman. Jag studsade lite upp och ner när jag var med i ”Biggest loser” för tre år sen och jag har väl gåt upp några kilon, men jag mår bra. Jag tränar mycket. Jag kommer aldrig vara en sån här supersmal tjej, men jag känner mig hälsosam.

Fakta Aftonbladets betygskala Mästerligt Mycket bra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

helskärm Alexandra Zazzi med ungdomskärleken Göran Risberg.

...hemmet

– En femma. Jag har landat i att bo i Stockholm. Jag haft några tuffa år med skilsmässan, men jag älskar mitt hem.

...kärlekslivet

– Det börjar närma sig höga poäng. Mitt liv är bra just nu. Som sagt, det tar en stund att hitta sig själv för man tappar en bit av sig själv när man skiljer sig. Och det blir nånting nytt som man måste lära känna. Så jag måste säga att vi är en bra fyra.

Det kan alltid bli bättre?

– Ja, precis. Det är fortfarande ett annorlunda kärleksliv än jag hade eftersom vi är särbo och jag är ju lite den här mamman som vill laga mat åt alla, och helst samla alla runt mitt bord. Så för mig att leva solo utan en familj är lite annorlunda, så det finns möjlighet till förbättring.

Pratar ni om att flytta ihop?

– Nej, inte än. Har man bott med någon i 26 år så behöver man veta vem man är ett tag innan man tar in en ny i sitt liv på det sättet.

Fakta Det här är Alexandra Zazzi Namn: Maria Alexandra Zazzi. Ålder: 55 år. Yrke: Kock, föreläsare, författare. Familj: Två vuxna söner. Särbo med ungdomskärleken Göran Risberg som hon återförenades med efter skilsmässan från exmaken. Bakgrund: Blev känd för svenska folket 1998 när hon vann den andra säsongen av ”Expedition: Robinson” på SVT: Har gett ut flera kokböcker och även tävlat i ”Kockarnas kamp” 2015 och ”Biggest loser VIP” 2018. Aktuell: Deltar i Kanal 5:s och Discovery+:s nya realityserie ”The island” där kändisar ska överleva två veckor på en öde ö, lite som ”Robinson”, men den här gången utan såväl utslagstävlingar som vatten och mat. Läs mer

helskärm ”The Island” kommer sändas på discovery+ och Kanal 5.

...karriären

– Det är väl en trea på väg till en fyra. Det har ju varit lite tufft med corona som för alla i min bransch. Jag känner väl att det börjar vända, men det är annorlunda. Och sen också exakt vilken roll jag får som medial kock, det vet jag inte riktigt än. Men förhoppningsvis går det uppåt.

Hur går det till, ringer du runt bland kontakter elelr hur söker du jobb?

– Ja, det är precis det. Jag sitter och förhandlar runt och pratar lite och försöker också komma på hur mitt nya jobb ser ut. Är det i form av digitala forum som på bokmässan och för olika företag, eller kommer jag att göra live? Eller är mitt jobb att överleva på öde öar?

...framtidsplanerna

– Det är en stark femma. Det känns som att jag är på väg in i nånting nytt och eftersom jag är en som gillar att det händer nya saker i mitt liv så blir det en femma.

Realityserien ”The island” har premiär på Kanal 5 och Discovery+ senare i höst eller efter årsskiftet.

Publisert: Publicerad: 10 oktober 2021 kl. 14.44