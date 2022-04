Arre Arre lägger ner

Malmöbandet Arre Arre slutar med musiken.

Nya albumet ”We ride the universe” blir deras sista, liksom sommarens inbokade spelningar.

”Tack för all pepp och kärlek ni gett oss de senaste tio åren”, skriver bandet i ett pressmeddelande.

Punkbandet Arre Arre bildades 2014 och har tidigare släppt albumen ”Attack” och ”Tell me all about them”, varav det senare prisades på P3 Guld.

