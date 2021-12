Stefan Odelbergs röstproblem inför uppesittarkvällen: ”Väldigt hes”

Tv-profilen tvingas vila inför ”Bingolottos” stora kväll – och sätter Plus på livet just nu

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Stefan Odelberg leder uppesittarkvällen ihop med Lotta Engberg.

Stefan Odelberg har överansträngt rösten inför ”Bingolottos” uppesittarkväll.

Programledaren ska nu se till att försöka vila så att rösten håller hela sändningen.

– Man vill ju så klart inte missa den här underbara kvällen, säger han.

Tillsammans med Lotta Engberg, 58, leder Stefan Odelberg, 47, ” Bingolottos ” uppesittarkväll i TV4 den 23 december med start 19:30.

Han säger att han känner sig i superform, men att rösten inte är på topp.

– Min röst är lite överansträngd, den är väldigt hes.

Är du orolig för rösten inför sändningen?

– Nej, jag tappade rösten för två veckor sedan, helt, då var jag tvungen att vara tyst i två, tre dagar. Det var rätt intressant att bara skriva sms och anteckningar till nära och kära fast man satt i samma rum. Jag är inte orolig, men det gäller att jag tänker på att dricka mycket vatten och få mycket sömn, för man vill ju så klart inte missa den här underbara kvällen.

”Vila nu”

Han har försökt att ta det lite lugnare på repetitionerna säger han, även om det går emot hans personlighet att hålla tillbaka.

Hesheten kommer ifrån att han har spelat på julshowen ”Schlager vs rock” i Göteborg de senaste veckorna.

– Jag har uppträtt rätt mycket helt enkelt, jag har inte varit sjuk eller något sådant, jag har bara använt rösten så mycket. Bara lite vila nu, så är det inga problem.

Firar jul på tre olika platser

Efter uppesittarkvällen väntar julafton, som Stefan Odelberg ska fira på flera platser.

– Då ska jag fira jul först hos mina föräldrar en liten stund, sedan ska jag åka till min syster, svåger och deras barn, och sedan till min livskamrat Petras familj. Så det blir Hisingen, Landvetter och Boxholm, en liten julaftonsturné.

Här är Stefan Odelbergs Plus på livet just nu på ...

... kärlekslivet

– Jag sätter en femma, en stark femma, om jag inte får sätta en sexa. Det är väldigt bra. Jag ska försöka hålla det kort. Fyra ord. Levande, respekt, tillit och commitment, säger han och syftar på sitt förhållande med sex- och relationscoachen Petra Johansson.

... karriären

– Jag är supernöjd med att både ha en livepublik och att ha en tv-publik. Det är en lyx att både kunna uppträda live med sina shower och att få underhålla i tv under den här tiden, och ändå ha lite tid för ledighet och allt sådant där.

... ekonomin

– Jag sätter en femma på den också. Femman symboliserar känslan i livet, inte hur mycket pengar jag har på banken.

... hälsan

– En femma, med hopp om några fler mil sprungna under 2022.

... framtidsplanerna

– Det är en femma. Det är verkligen det. Framtiden känns skitrolig.

Han konstaterar att han har satt fem plus på allt.

– Jag känner verkligen att det är så i livet nu.

helskärm Uppesittarkvällens programledare Lotta Engberg och Stefan Odelberg.

Schema för Bingolottos uppesittarkväll (ändringar kan tillkomma)

19.30 Bingolottos Uppesittarkväll börjar

19.55 Bingo 1

20.05 Tusse – This Is Our Christmas Song

20.30 Weeping Willow feat. Lisa Nilsson – The Magic Is Real

20.35 Bingo 2

21.05 Liamoo & Klara Hammarström – Make a Wish

21.10 Bingo 3

21.35 Bo Kaspers Orkester – Får tomten komma upp och hälsa på

22.20 Bingo 4

22.40 Björn Skifs – It’s Christmas

23.05 Bingo 5

23.20 Tusse – Someday at Christmas

23.40 Daniel Norberg – Vinternära

00.00 Emmi Christensson – O helga natt

00.10 Bingolottos Uppesittarkväll slutar

