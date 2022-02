Efter bråket: Vill inte jobba med Kim Cattrall igen

Sarah Jessica Parkers hårda ord om kollegan

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Sarah Jessica Parker.

”And just like that...” stängdes dörren för karaktären Samantha att göra comeback i SATC-uppföljaren.

Sarah Jessica Parker vill inte jobba med skådisen igen.

– Det finns alldeles för mycket offentlig historia, säger huvudrollsinnehavaren till Variety.

Under torsdagen släpptes det sista avsnittet av ”And just like that...” på HBO Max och än är det inte klart ifall det blir en andra säsong för ”Sex and the city”-uppföljaren.

Men en sak som däremot står klart är att den som hoppas få se en återförening mellan Carrie Bradshaw och den älskade karaktären Samantha Jones förmodligen kommer att få vänta förgäves.

I en intervju med Variety får seriens huvudrollsinnehavare Sarah Jessica Parker, 56, frågan om hon hade kunnat tänka sig att spela mot Kim Cattrall, 65, igen.

– Jag tror inte jag hade velat det, för jag tycker det finns alldeles för mycket offentlig historia och känslor som hon delat.

helskärm Kim Cattrall.

Infekterade bråk

Bakgrunden är att Kim Cattrall, som gjorde rollen som Samantha Jones ikonisk, berättat att hon känt sig mobbad av de andra skådespelarna i serien. Kim Cattrall har även visat sitt missnöje mot Sarah Jessica Parker i sociala medier.

Variety har också pratat med ”SATC” tillika ”And just like that...”-skaparen Michael Patrick King, 67, om en möjlig comeback för Samantha i serien, något som han inte tror är möjligt.

– Det enda stället där jag ägnar mig åt magiskt tänkande är i fiktionen. I en drömvärld är det toppen att ha Samantha. Men jag har inga realistiska förväntningar på att Kim Cattrall någonsin ska dyka upp igen.