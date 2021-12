Mejla Jan-Olov Andersson

Utklassningsseger igen för nya populära duon i ”På spåret”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Jason Diakité och Marcus Samuelsson har blivit populära ”På spåret”-deltagare för både sin härliga utstrålning, energi och kunskaper.

Men deras avancemang underlättades ju av att de har mött två av frågelekens sämre lag genom tiderna.

Välkända krögaren Marcus Samuelsson kom in i tävlingen som total nybörjare. Men ihop med Jason Diakité, mer känd som Timbuktu och som har varit med förr, har han bildat ett par som både är duktiga, färgglatt klädda och framför allt charmiga. Alla känslorna kommer fram på en och samma gång när de highfivar och ibland ställer sig upp i dressinen eller 1 klass-kupén när de har svarat rätt på någon fråga.

Men motståndet har varit skralt. De utklassade de välkända och upphaussade tv-profilerna Carina Bergfeldt och Marcus Oscarsson med 35-18.

Ledtrådarna på den nivån denna säsong känns klurigare än någonsin

Nu blev det 29-18 mot Dilan Apak och Moa Lundqvist. Det underhållande paret hängde med halvvägs, sedan drog vinnarparet ifrån och då var det som att energin helt gick ur motståndarna. De får trösta sig med att de i alla fall smart klippte ett resmål (Tokyo) på tio poäng. Det kan de mycket väl bli ensamma om under årets säsong, då ledtrådarna på den nivån denna säsong känns klurigare än någonsin.

Den här gången var inget av lagen särskilt bra på att pricka in resmålen Karlskrona, Riga eller Tijuana. Tjejduon kammade till och med noll där, då de gissade på Mexiko City, huvudstaden i samma land som Tijuana.

Så bra var lagen

helskärm Moa Lundqvist och Dilan Apak.

Dilan Apak/Moa Lundqvist. Båda är radiopratare, komiker och poddare. Dilan är också utbildad jurist. Båda har gjort humorshower ihop och humorserien ”Sagan om Dilan och Moa” i SVT. Moa har även haft en stor roll i Marie Agerhälls humorserie ”Dips” på SVT. Tävlar för andra säsongen. Noterade lika låg poäng (18) som Carina Bergfeldt/Marcus Oscarsson i deras första match. Svaga på nästan alla delfrågor utom sista musikfrågan.

helskärm Jason Diakité och Marcus Samuelsson.

Marcus Samuelsson/Jason Diakité. Marcus är född i Etiopien, men adopterades till Sverige som 3-åring. Växte upp i Göteborg, men bor sedan länge i New York där han driver hippa krogen Red Rooster i Harlem. Har fått äran att laga mat till Barack Obama när han var president. Har skrivit böcker och gjort tv om mat. Jason växte upp i Lund, med amerikanska föräldrar. Är känd som en av våra största hiphop-artister under namnet Timbuktu. Skrev hyllad självbiografi som han även gjort scenföreställning av. Vann med 29-18. Främst tack vare att de var aningen bättre på delfrågorna.

Så bra var musiken

helskärm Sven-Ingvars.

Sven-Ingvars har varit ett utmärkt husband genom alla de tre första programmen. Rockigare än väntat. Oscar Magnusson har en mycket personlig sångstil. Gjorde en bra version av Fred Åkerströms ”Jag ger dig min morgon”. Som inte ens Jason Diakité kände igen. Eller snarare… han tyckte det var för ”livsglatt” för att vara Åkerström.

Jag gillade också Amanda Wernes känslosamma version av Joan Baez-låten ”Diamonds and rust”

Några andra spaningar

Nya momentet Närmast vinner fortsätter att vara ett lyckokast.

Nytt ord: Jetlagtur. Marcus Samuelsson förklarar hur man precis landar från New York och kliver rakt in i ”På spåret” och vinner i ett program han aldrig har sett.

Fredrik Lindström visade upp sin tatuering på sin idol Ture Sventon. Äkta eller inte? Lindström känns inte som någon som tatuerar sig.

Programmet håller greppet om publiken. Precis under 2,5 miljoner tittare de två första fredagarna. Här på Aftonbladet finns det knappt någon redigerare som vill göra ut den här sidan, de vill sitta i tv-soffan hemma och inget veta i förväg. Och när jag förhandstittade på programmet i datorn på tåget från Göteborg till Stockholm, sa en passagerare som gick förbi: ”Säg för fan inte hur det går i kväll!”.



Publisert: Publicerad: 10 december 2021 kl. 20.59