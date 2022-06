Ringo Starr blir hedersdoktor i USA

Så blev han en bra trummis: ”Jag bara slår på dem. Det är allt”

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Beatles trummis Ringo Starr kan nu kalla sig för doktor i musik. Arkivbild.

Den tidigare Beatles-medlemmen och trummisen Ringo Starr har blivit hedersdoktor i musik vid musikhögskolan Berklee College Of Music i Boston, USA, meddelar NME.

Under sitt tacktal sade 81-årige Starr att tanken på att han nu är doktor är overklig. Han passade också på att ge några tekniktips till blivande trummisar:

”Jag bara slår på dem. Det är allt. Och det verkar som jag slår på rätt ställe”, sade Ringo Starr i sitt tal.

Just nu är Ringo Starr på turné med sin grupp Ringo Starr & His All-Starr Band, som består av kända musiker som bland annat Steve Lukather från Toto och Colin Hay från Men At Work.