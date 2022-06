Markoolio gör realityserie – med sin mamma Irma

”Marko och Irma” kommer på TV4 – ”En och annan finsk svordom”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Wahlgrens, Parneviks – och Lehtosalos.

Nu är det dags för Markoolio och hans mamma att ta sig an realityvärlden.

”Vi kommer bjuda in till vår vardag på gott och ont”, säger han i ett pressmeddelande.

De svenska realityfamiljerna blir allt fler.

Artisten och radio-och tv-profilen Marko ”Markoolio” Lehtosalo, 47 och hans mamma Irma Lehtosalo, 67, spelar just nu in en realityserie för TV4 och TV4 Play som går under namnet ”Marko och Irma”.

Tittarna kommer att få hänga med Markoolio och hans mamma i deras vardag och när de ”brottas med ett hemligt projekt”.

”Vi kommer bjuda in till vår vardag på gott och ont och okonstlade umgänge. Mamma och jag kommer hänga extremt mycket ihop, alltså tillbringa jättejättemycket tid ihop alltså egentligen alldeles för mycket tid ihop för att det här skall sluta bra haha. Och alla får hänga med i vår galna resa med en och annan finsk svordom”, säger Markoolio i ett pressmeddelande.

”Marko och Irma” får premiär i början av 2023.