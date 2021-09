Lil Nas X avslöjar releasedatumet för sitt debutalbum – med en gravidmage

Väntar ivrigt på ett nytt tillskott

Lil Nas X visar upp en gravidmage på TikTok och Instagram, som ser läskigt verklig ut.

Men den är bara på låtsas.

Världsstjärnan är ”gravid” med sitt debutalbum.

Rapparen Lil Nas X, 22, som egentligen heter Montero Lamar Hill, meddelade releasen för sitt debutalbum på ett kreativt sätt, skriver Daily Mail.

I en video på TikTok står han halvnaken i badrummet, stryker handen över en fejkad gravidmage och ler mot kameran.

”Baby ’Montero’ kommer den 17 september 2021” står det i videon.

Stylisten föreslog gravidfotografering

Idén kom rapparen på efter att han hört Megan Thee Stallions vers på deras låt, ”Dolla Sign Slime”.

– Jag tänkte ”Åh gud, det här är otroligt”, så jag ringde min stylist direkt, berättar han för Daily Mail.

Stylisten blev lika till sig som Lil Nas X över kopplingen mellan albumet och bebisen och förslog att han skulle låta sig fotograferas med en fejkmage.

På Instagram har Lil Nas X delat bilden från gravidfotograferingen, tillsammans med albumets låtslista.

Albumet ”Montero” innehåller 15 låtar och släpps den 17 september 2021.

Lil Nas X har tidigare släppt hitlåtar som ”Old Town Road” och ”MONTERO (Call Me By Your Name)”.

