Martin Stenmarcks oväntade roll – mot Anthony Hopkins

Spelar mot Hollywood-legendaren i ny film

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm Martin Stenmarck har en framträdande roll i Anthony Hopkins kommande film ”Zero contact”.

Här gör Martin Stenmarck Hollywood-debut – i Anthony Hopkins nya film.

”Zero contact” har spelats in i 17 olika länder och den svenska artisten fick sina instruktioner via video.

– Alla spelade in under de förutsättningar som fanns, ett otroligt roligt projekt under lockdown, säger Stenmarck.

Mitt under den pågående pandemin har ”Zero contact” spelats in med Anthony Hopkins, 83, i huvudrollen. Och i trailern som precis släppts syns svenska Martin Stenmarck, 48, i en framträdande roll.

– Jag höll på att spela in ”Lyckoviken” när jag fick ett samtal från min kompis Håkan Karlsson som är filmklippare. Han har gjort en hel del jobb tillsammans med den här filmproducenten och hade tipsat om mig, säger Stenmarck.

Roligt lockdown-projekt

helskärm Martin Stenmarck fick oväntat en framträdande roll i Anthony Hopkins nya film ”Zero contact”

Plötsligt, eller i alla fall efter några provfilmningar på distans, hade han en roll i en amerikansk film. ”Zero contact” spelades in i 17 olika länder, från USA och Island, via Dubai och Sverige, till Japan, mitt under lockdown och pandemirestriktioner.

I thrillern tvingas fem personer på olika platser i världen försöka samarbeta med varandra.

– De hade ett manus och kände att de ville göra något under lockdown. Så de valde att göra en indiefilm, med skådisar från runt om i världen. Jag satt nattetid uppkopplad mot USA och Kanada och diverse länder och pratade med regissör, ljussättare, kameramänniskor. Jag plockade fram den teknik jag hade och så körde vi, det blev Iphone, en gopro-kamera och lite annat som jag hade hemma.

”Zero contact” väntas ha premiär senare i september, men var och hur den kommer visas i Sverige är ännu oklart.

Vad tänkte du när du fick veta att du skulle spela med i samma film som Anthony Hopkins?

– Han är ju en av mina favoritgubbar i genren och när de sa att han hade tackat ja, då förstod jag att det verkligen skulle bli nånting av det här. Det känns verkligen galet och roligt när såna här otippade saker bara händer.

Skrivit svenskt filmmanus

Även om musiken fortfarande är huvudspåret för Martin Stenmarck: ”Alltid, alltid i första hand!”, så har han ännu ett filmprojekt på gång. Tillsammans med filmklipparen Håkan Karlsson och manusförfattaren Magnus Häll har han jobbat fram ett långfilmsmanus.

– Jag hade en idé som de gillade och som vi nu har utformat. Arbetsnamnet är ”Fucking queen” och handlar om en tonårstjej som letar sin plats i livet. Det utspelar sig runt en folkpark i Bollnäs, du vet man ska hålla sig till det man har nära, säger Stenmarck och skrattar.

Hur långt har ni kommit?

– Manuset är klart och vi har ett produktionsbolag så nu jagar vi finansiering och det ska presenteras för Svenska filminstitutet, vi har lite tankar kring vem som skulle spela de olika rollerna, så det känns långt gånget.

Har du passat på att skriva in en roll till dig själv också?

– Haha vet du, jag gjorde inte det. Det finns en fantastisk manlig roll där, men nej, vet du vad, det här ska jag nog stå på sidan av. Men hela filmen är oerhört musikdriven så vi har skrivit mycket jättemycket musik till den som redan är klar.

