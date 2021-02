Här visar stjärnan upp sin nya kärlek

Singellivet är över för Vanessa Hudgens

Av: Jonas Månsson

Publicerad: 15 februari 2021 kl. 17.09

Foto: Greg Allen / TT Vanessa Hudgens.

Kärleken spirar igen hos ”High school musical”-stjärnan Vanessa Hudgens.

På alla hjärtans dag visade hon upp den nya pojkvännen, baseballproffset Cole Tucker.

”Det är du, det är jag, det är vi!”, skriver hon på Instagram.

Efter nästan nio år tillsammans bröt skådespelarparet Vanessa Hudgens, 32, och dåvarande pojkvännen Austin Butler, 29, upp i början av förra året.

Efter några månaders rykten om att hon hittat en ny kärlek offentligtgjorde hon på alla hjärtans dag att hon lyckats med en kärleksmässig fullträff i Cole Tucker, 24, som tillvardags är professionell baseballspelare i Pittsburgh Pirats i den amerikanska proffsligan MBL, skriver US Weekly.

På Instagram publicerade Vanessa Hudgens en bild när de båda kysser varandra och skriver till bilden ”Det är du, det är jag, det är vi!”, följt av kärleksemojis.

Cole Tucker var inte sen att även han visa upp parets kärlekslycka och delade en bild på dem båda och skrev ”Glad alla hjärtans dag” och taggade Vansenna Hudgens.

Foto: Jeff Roberson / TT Cole Tucker.

Blev tillsammans med motspelaren

Vanessa Hudgens fick sitt genombrott i ”High school musical” 2006 och blev i samma veva ihop med sin motspelare Zac Efron, 33. Förhållandet höll fram till 2010.

Hon har vid sidan av sin skådespelarkarriär än synts i bland annat i den amerikanska danstävlingen ”So you think you can dance”, där hon varit en av domarna.

Förutom sina roller i tv-serier och filmer har Vanessa Hudgens även släppt musik och varit med och producerat filmer.

